Po dwóch tygodniach szkoleń zdali egzamin! Zasilą 8. Kujawsko-Pomorską Brygadę WOT

W Grupie koło Grudziądza blisko 150 terytorialsów zdało egzamin praktyczny na zakończenie kursu podstawowego i wyrównawczego. Żołnierze mieli do zaliczenia 10 punktów kontrolnych. Przez szesnaście dni uczyli się m.in podstaw strzelectwa, terenoznawstwa, taktyki, walki wręcz i pierwszej pomocy.

– Myślę, że żołnierze są przygotowani w stopniu bardzo dobrym – mówił ppor. Krzysztof Kołowrocki.



– Szkolenie podstawowe było intensywne i ciekawe. Dla wielu osób były to nowe rzeczy – tak opisuje przebieg kursu szer. Hubert. – Jeżeli ktoś czegoś takiego nigdy w życiu nie robił, to było to na pewno nieco trudniejsze, ale liczba powtórzeń i czas spędzony na zajęciach teoretycznych i praktycznych umożliwiły wszystkim opanować wszystkie zagadnienia w sposób właściwy.



Po pomyślnym zdaniu egzaminu czeka ich przysięga wojskowa, która odbędzie się 21 października o godz. 11:00, na Zielonym Rynku we Włocławku.



W pięcioletniej historii funkcjonowania 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej będzie to 31. przysięga. Kolejne szkolenie rozpocznie się w grudniu, będzie kontynuowane w trakcie ferii zimowych.