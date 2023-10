Zasypać czy wyeksponować? Spór o kompleks Św. Ducha na toruńskiej sesji rady miasta [wideo]

2023-10-19, 13:46 Michał Zaręba/Redakcja

Odkryty na Bulwarze Filadelfijskim kompleks Świętego Ducha jest w strefie zalewowej - usłyszeli na sesji toruńscy radni/fot. Michał Zaręba

- Odkryty na Bulwarze Filadelfijskim kompleks Świętego Ducha jest w strefie zalewowej - usłyszeli na sesji toruńscy radni. Przypomnijmy: społecznicy złożyli w ratuszu petycję w sprawie utworzenia na nabrzeżu Parku Kulturowego i nie zasypywania reliktów archeologicznych.

– Liczymy, że uda się znaleźć złoty środek, dzięki któremu Bulwar Filadelfijski zostanie zagospodarowany na potrzeby mieszkańców – mówi przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość Wojciech Klabun. – Ale z drugiej strony również to dziedzictwo, które jest zasobem wielu pokoleń, zostanie uratowane i wyeksponowane.

– To co się dzieje na bulwarze, szczególnie teraz, gdy staramy się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, ta tożsamość i dziedzictwo historyczne są tak ważne, że nie można wobec tego przejść obojętnie – mówi radny Koalicji Obywatelskiej Piotr Lenkiewicz.



– Nie stać nas na to żeby stracić taką perełkę która się wyłoniła z ziemi – mówi radny klubu aktywni dla Torunia Bartosz Szymanski.



– Obecne miejsce wykopu to jest jedna wielka rzeka Wisła w czasie wysokich stanów wody – odpowiada prezydent Torunia Michał Zaleski. – Czy pozostawić to miejsce odkryte, czy wrócić do stanu pierwotnego? Pewnie w rozsądku i odpowiedzialności uczonych zajmujących się tą tematyką na pewno przeważy myślenie o tym drugim rozwiązaniu, czyli powrocie do poprzedniego stanu rzeczy, jaki był przez setki lat, a więc przykrycia piaskiem, czy ziemią tego miejsca.



Toruńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zaprosiło naukowców społeczników i urzędników do okrągłego stołu w sprawie przyszłości odkryć archeologicznych. Spotkanie ma odbyć się w poniedziałek.



Podczas czwartkowej sesji RM radni zdecydowali też o podniesieniu opłat za parkowanie na Starówce. Nowe stawki będą obowiązywać od nowego roku.