Wystawa o ks. Jerzym Popiełuszce w 39. rocznicę bestialskiego mordu kapłana [wideo, zdjęcia]

2023-10-19, 17:22 Agata Raczek/Redakcja

Wystawa poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce, pt. „Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności"/fot. Agata Raczek

19 października mija 39 lat od męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To w naszym regionie, dokładnie w Bydgoszczy kapłan odprawił swoją ostatnią mszę świętą. Aby upamiętnić te wydarzenia otwarto wystawę pod hasłem „Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności".

Przebieg zdarzeń z 19 października 1984 roku przypomniała Edyta Cisewska, naczelnik IPN w Bydgoszczy:



– 19 października to data symboliczna. Nawiązuje do 1984 roku, do porwania księdza Jerzego Popiełuszki, do tortur oraz zamordowania kapłana przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 19 października 1984 roku odprawił w Bydgoszczy, w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników ostatnią mszę i udał się w drogę powrotną do Warszawy. W Górsku został zatrzymany i porwany przez funkcjonariuszy departamentu IV MSW w Warszawie. Ksiądz Popiełuszko to symbol, duszpasterz ludzi pracy, kapelan Solidarności.



O wystawie mówi dr Katarzyna Maniewska z referatu Edukacji Narodowej bydgoskiej Delegatury IPN"



– Od dzieciństwa, poprzez lata szkolne lata, w seminarium, potem bardzo bogatą, choć bardzo krótką posługę kapłańską, bardzo też ofiarną, za którą ksiądz Jerzy, jak wiemy zapłacił cenę najwyższą. Ten wernisaż to także dokument bestialskiej śmierci, bestialskiego morderstwa. Mówi się, że jeden obraz to tysiąc słów. Jako historyk nie znajduje tylu słów, żeby opisać, w jak dramatyczny sposób ksiądz Jerzy został zamordowany



Wystawę przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy można oglądać przez dwa tygodnie.



Więcej w relacji Agaty Raczek.