Święto nauki, planszówki i muzyka! Sprawdź, gdzie warto wybrać się w weekend [przewodnik]

2023-10-20, 15:30 Redakcja

Maestro Antoni Wit będzie dyrygował piątkowym (20 października) koncertem „W hołdzie Andrzejowi Szwalbemu” w Filharmonii Pomorskiej/fot. Juliusz Multarzyński (mat. Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego)

Bydgoski Festiwal Nauki oferuje atrakcje dla starszych i młodszych; swoje święto – Bykon – w Bydgoszczy mieć będą także fani popkultury. W całym regionie nie zabraknie biegów, koncertów i spektakli.

BYDGOSZCZ



XIII Bydgoski Festiwal Nauki

piątek-niedziela, 20-22 października, różne lokalizacje

Oferta programowa wydarzenia jest tworzona w oparciu o następujące zagadnienia: przeszłość i przyszłość, zdrowie i medycyna, kultura, nowe technologie, społeczeństwo, polityka, środowisko, prawo i ekonomia, miasto, porozmawiamy także o innych ważnych sprawach. Jak podkreślają organizatorzy, program Festiwalu jest stworzony z myślą zarówno o dzieciach, jak i osobach dorosłych. BFN jest wydarzeniem popularnonaukowym organizowanym przez pięć bydgoskich uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Politechnikę Bydgoską im. J.J. Śniadeckich, Collegium Medicum UMK, Wyższą Szkołę Gospodarki, Bydgoską Szkołę Wyższą. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera. O Festiwalu i jego harmonogramie pisaliśmy tutaj.



Bydgoskie Dni Seniorów

piątek i sobota, 20-21 października, BCOPiW, ul. Gdańska 5

Na pierwszy dzień obchodów zaplanowano konferencje i warsztaty pn.: „Senior - menadżer ds. własnego bezpieczeństwa”. Usługi elektroniczne ZUS oraz zmiany w przepisach ubezpieczeniowych to jedne z omówionych w czasie spotkania tematów. Na Gdańskiej 5 seniorzy będą mieli również okazję wysłuchać zaproszonego dietetyka, wziąć udział w lekcji samoobrony czy też w warsztatach fotograficznych. Dowiedzą się, jak udzielić przedmedycznej pomocy. Dzień później w sobotę, 21 października o godzinie 17:30, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zaprasza seniorów na uroczystą galę w Teatrze Kameralnym przy ul. Grodzkiej. Pełny harmonogram na stronie internetowej miasta.



Sensoryczne spotkania z książkami i sztuką

piątek, 20 października, godz. 17:00, ul. Poznańska 12

CzyTamŚwiat spotkania dla Rodziców (jak najbardziej dorosłych) i dzieci w wieku od 2 roku do 7 lat (piękne są interakcje między dziećmi w różnym wieku). Spotkanie jest częścią cyklu pn. "Sensoryczne spotkania z książkami i sztuką dla najmłodszych, CzyTamŚwiat", realizowanego przez Fundację 12 Kamienica. Spotkania są bezpłatne. Formuła obejmuje warsztaty, na których dzieci nie tylko rozkochają się w książkach. Zetkną się też z innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, plastyką, tańcem, a nawet kulinariami.



Wystawa artystek polskich

piątek, 20 października, godz. 17:00, Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4

Wykład dr Anny Nadolskiej, kustoszki dyplomowanej i kierowniczki Działu Historii MOB z okazji 100-lecia Muzeum. Prelegentka przybliży I Wystawę Artystek Polskich (1930 r.), zorganizowaną w bydgoskim Muzeum Miejskim. Zaprezentowany zostanie udział cenionych artystek w zakresie malarstwa, grafiki i rzeźby, na wyjątkowej ekspozycji wpisującej się w ideę wystaw – sztuki kobiet oraz ich dzieł, które wówczas pozyskano do zbiorów muzealnych.



Warsztaty kreatywnego pisania

piątek, 20 października, godz. 17:00, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, plac Kościeleckich 6

W tym przypadku przekroczenie progu oranżerii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury to moment wejścia do absolutnie inkluzywnego świata pełnego inspiracji i bezpiecznej twórczej atmosfery, bez znaczenia na wiek czy doświadczenie. Łącznie w cyklu organizatorzy proponują kilkanaście godzin aktywnego działania, tworzenia i dzielenia się, a wszystko w trybie spontanicznym i swobodnym.



Skarpetka nie do pary

piątek, 20 października, godz. 18:00, Kawiarnia Zakładka, ul. Gdańska 5

Rozmowy z dziećmi na tematy trudne, dotyczące chorób czy niepełnosprawności, często są odkładane na później lub całkowicie pomijane. Warto, zwłaszcza w październiku - miesiącu budowania świadomości o zespole Downa - zwrócić uwagę na to, jak rozmawiać o tym z najmłodszymi. W cyklu Bookspresso gościem będzie Annę Dolińską-Fojut, autorka książeczki "Skarpetka NIE do pary - krótka opowieść o zespole Downa", która jako rodzic zmierzyła się z koniecznością wyjaśnienia synowi i otoczeniu, czym jest, co oznacza i z czym wiąże się zespół Downa drugiego z synów.



Antoni Wit – koncert

piątek, 20 października, godz. 19:00, Filharmonia Pomorska

Życie bohatera (1898) to poemat symfoniczny Richarda Straussa, w którym pojawiają się cytaty z jego wcześniejszych utworów tego gatunku. Dzieło utrzymane w „bohaterskiej” tonacji Es-dur w sposób metaforyczny opowiada historię życia herosa walczącego o pokój. V Symfonia B-dur skomponowana została w 1816 rok przez dziewiętnastoletniego Franza Schuberta. Napisał to dzieło z myślą o wpół amatorskiej orkiestrze złożonej z jego krewnych i przyjaciół (on sam grywał na altówce). Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis, Antoni Wit – dyrygent. Repertuar: Richard Strauss – Poemat symfoniczny „Życie bohatera” op. 40, Franz Schubert – V Symfonia B-dur D.485.



Cosi Fan Tutte albo Szkoła kochanków

piątek, 20 października, godz. 19:00, Opera Nova

„Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti” (Tak czynią wszystkie albo szkoła kochanków) została skomponowana jako ostatnia z Mozartowskich oper buffa. Jest to jedno z ostatnich jego dzieł, stworzone w 1790 (na rok przed śmiercią) i trzecia opera, która powstała we współpracy z doskonałym librecistą Lorenzem da Pontem. Przebieranie i podszywanie się bohaterów pod różne postacie oraz wątek niewierności zbliża Così fan tutte do Wesela Figara. Czy "Così fan tutte" to komiczna maskarada? Manipulacje sentymentami, uwodzenia i zmiany uczuć, utrata wiary w ich stałość: wbrew pozorom lekkiej historyjki z przebierankami jest to opera z nutą nostalgii i trudna reżysersko. Kompozytor: Wolfgang Amadeusz Mozart, Autor libretta: Lorenzo da Ponte, Wykonawcy: Soliści, Chór, Orkiestra Opery Nova.



XVII Europejskie Spotkania Artystyczne

piątek-niedziela, 20-22 października, różne lokalizacje

Harmonogram:

Piątek, godz. 19.00 Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242 Bydgoszcz

Koncert „Muzyka i Poezja”. W programie poezje: Szymborskiej, Miłosza, Zagajewskiego oraz utwory kompozytorów: Bacha, Mozarta, Chopina, Glinki. Wykonawcy: Anita Sokołowska-recytacja, Zarina Zaradna (12 lat) – harfa.



Sobota, godz. 10.00-14.00 Akademia Muzyczna, ul. Słowackiego 2 Bydgoszcz

Master classes: Jo Ann Pickens – śpiew klasyczny, jazz, gospel, Barbara Marcinkowska - wiolonczela i muzyka kameralna, Piotr Chołodziński - warsztaty teatralne.

Godz. 17.30 Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242 Bydgoszcz

Wernisaż malarstwa Celiny Drzewieckiej i jej prezentacja Vedic Art.

godz. 19.00 Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242 Bydgoszcz

Koncert zespołu Inez & Gwiazdy Cygańskiego Taboru. W programie stare cygańskie pieśni i tańca.

Niedziela, godz. 11.00 Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242 Bydgoszcz

Koncert młodych solistów, uczestników master classes z udziałem Tomasza Gumieli - fortegian

16.00 Palac w Ostromecku, ul. Bydgoska 9

Koncert „Najpiękniejsze arie i pieśni" w wykonaniu Orysi Guga - mezzosopran i Kacpra Žaromskiego -fortepian.

W programie: Rossini, Donizzetti, Massenet, Kartowicz.

19.00 Muzeum Wodociągów, ul. Gdańska 242 Bydgoszcz

Koncert Jo Ann Pickens - sopran, Jan Stümke - fortepian.

W programie utwory klasyczne, jazzowe, negro spirituel, gospel.



Tupot poetycki #78

piątek, 20 października, godz. 20:02, Mózg, ul. Parkowa 2

Slam to otwarta scena, turniej poetycki, na którym każdy może wystąpić. Poeta ma 3 minuty, nie używa rekwizytów, ani muzyki, prezentuje swój tekst w dowolnej formie, można prezentować czytając z kartki, urządzenia mobilnego, pamięci/improwizować. Spotkanie składa się z trzech części: pierwsza, w której występują wszyscy zgłoszeni, półfinał (cztery osoby), finał (dwie) to publiczność decyduje o tym, jak przebiega wieczór, kto przechodzi dalej.



Bydgoski Konwent Multifandomowy Bykon

sobota i niedziela, 21-22 października, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, ul. Świętej Trójcy 37

Bykon to impreza kulturalno-naukowa przeznaczona dla osób z każdej grupy wiekowej, której piąta edycja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego na ul. Świętej Trójcy 37. Tym razem organizatorzy zapewniają niezapomnianą żeglugę po nieznanych i fascynujących wodach popkultury w wyjątkowym pirackim klimacie. Będzie można odwiedzić różne bloki tematyczne, np. fantastyki, kultury japońskiej, gier – zarówno elektronicznych, jak i planszowych, i wiele innych. Wydarzenie nie tylko dla wilków morskich z Bydgoszczy i jej okolic, ale również z innych miast.



Botaniczna piątka – edycja jesienna

sobota, 21 października, godz. 10:00, Ogród Botaniczny w Myślęcinku

Trzecie spotkanie z Botaniczną Piątką w 2023 roku w Ogrodzie Botanicznym w Myślęcinku. Organizatorzy zapraszają do udziału w edycji jesiennej w trzecią sobotę października.



Rozplątanie tęczy – spektakl

sobota, 21 października, godz. 12:00, Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14-16

„Rozplątanie tęczy” to idealne przedstawienie na początek przygody z teatrem. Spektakl został przygotowany specjalnie dla dzieci w wieku już od 1. roku życia. Tu akcja nie dzieje się szybko, najważniejsze są obrazy, muzyka, rytm i gest – słowa schodzą na dalszy plan, padają rzadko, bo „Rozplątanie tęczy” to rozmowa za pomocą zmysłów i emocji. To wzajemne słuchanie i obserwowanie. W zupełnie białej, skąpanej w ciepłym świetle przestrzeni – bezpiecznej, bo oswajanej w ramionach rodzica – powoli, jeden po drugim, pojawiają się soczyste kolory i kolejne fascynujące rekwizyty.



Finał Europejskiego Tygodnia Kodowania

sobota, 21 października, godz. 11:00, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ul. Gdańska 187

CodeWeek 2023, czyli Europejski Tydzień Kodowania trwa od 7 do 22 października. Jest to wydarzenie podczas którego w całym kraju odbywają się inicjatywy związane z programowaniem. Po trzech, bardzo udanych, wydarzeniach w Olsztynie, Augustowie i Wrocławiu postanowiliśmy zorganizować ostatnie - podsumowujące spotkanie w Bydgoszczy. Swoje stoiska przygotują: EduSense, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Klub Młodego Programisty, Mobilne Laboratoria Przyszłości, KidsTech. Pojawi się również stanowisko FireW@lly i stanowisko szachowe.



Pieniądze to nie wszystko – spektakl

sobota, 21 października, godz. 15:30, Filharmonia Pomorska

„Pieniądze to nie wszystko” to świetnie napisana i wciągająca, słodko-gorzka komedia, która porusza ważne rodzinne tematy i gwarantuje widzowi porządną dawkę śmiechu. Motywem przewodnim są wielkie pieniądze i jeszcze większe dylematy: Co z nimi zrobić? Ile wystarczy, by dobrze żyć?, Gdzie leży granica przyzwoitości?, Co statystycznie powoduje ,,odbicie palmy”? Obsada: Katarzyna Figura, Jan Wieczorkowski, Magda Szczepanek/Joanna Liszowska, Leszek Stanek/Kamil Krupicz, Reżyser: Antoniusz Dietzius, Autor: Flavia Coste, Przekład: Witold Stefaniak.



Własny port – 20-lecie

sobota, 21 października, godz. 20:00, Fabryka Lloyda

Na scenie tego wieczoru wystąpią: Własny Port, Trzy Majtki oraz Perły i Łotry. To będzie bardzo szantowy wieczór. Własny Port to czterech muzyków i cztery instrumenty – dwie gitary, akordeon i bas: Piotr Gąsiewski, Maciej Drapiński, Marcin Kijak i Rafał Ordak. Tak mówią o sobie: „Własny Port” to magia, którą udało mam się ujarzmić dzięki wieloletniej przyjaźni. Założyliśmy nasz zespół we trzech. Piotr Gąsiewski – gitarzysta, kompozytor i dusza wszelkich spotkań międzyludzkich. Rafał Ordak – autor piosenek, wokalista i konferansjer amator. Marcin Kijak – basista i lekko zaspane, ale zawsze – „zwierze” sceniczne. Po latach dołączył do nas Maciej Drapiński – akordeonista, człowiek o wielkim poczuciu humoru, taki nasz „plasterek” na troski.



Rolkowisko na Bartodziejach

niedziela, 22 października, godz. 11:00, Bydgoski Balaton

Bezpłatne lekcje z jazdy na rolkach będą odbywać się na terenie miasteczka ruchu drogowego przy ul. Ceramicznej. Harmonogram: To doskonała okazja, aby rozpocząć swoją przygodę z jazdą na rolkach lub doskonalić umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Organizatorzy zapewniają, że na zajęciach można spodziewać się: nauki podstawowych technik jazdy na rolkach, ćwiczeń poprawiających równowagę i koordynację, zabaw i konkursów, porad od doświadczonych instruktorów, wspaniałej atmosfery i nowych sportowych przyjaźni.



Ethno Hangar – zabawy z dźwiękiem i rytmem

niedziela, 22 października, godz 11:00, Hangar Kultury, ul. Jana Piwnika-Ponurego 10

Rodzinny koncert i zabawę z rytmem. Wydarzenie będzie okazją do poznania historii instrumentów etnicznych i podróży muzycznej do najodleglejszych zakątków świata. Spotkanie poprowadzi Aron Blum – gitarzysta basowy, kompozytor, autor muzyki teatralnej. Nową pasją i instrumentem w muzycznej drodze są bębny obręczowe. Zafascynowany możliwościami brzmieniowymi, współczesną kreatywnością tych dość dawnych historycznie instrumentów, artysta jest zaangażowany w różne projekty, również jako instruktor.



Wąskotorowa kolejka do Smukały

niedziela, 22 października, godz. 11:00, Opławiec, skrzyżowanie ulic Koronowskiej i Opławiec

Rajd z mapą, w którym teraźniejszość miesza się z przeszłością, a niszczenie pamiątek nie tylko obejmuje czasy wojny, ale również współczesność. Do wyboru są 3 trasy: Trasa krótka – spacerowa 7 km na trasie Opławiec -Smukała Górna -Smukała Dolna -Smukała Młyn z przewodnikiem

Trasa średnia 14 km na trasie Opławiec - Smukała Górna -Tryszczyn Las - Smukała Zdroje - Smukała Dolna -Smukała Młyn

Trasa długa 21 km (półmaraton) na trasie Opławiec - Smukała Górna -Tryszczyn Las -Smukała Zdroje -Smukała Dolna - Maksymilianowo - Smukała Młyn.



Estrada Młodych

niedziela, 22 października, godz. 17:00, Filharmonia Pomorska

Wykonawcy: Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis, Marta Szymańska – dyrygent, Uczestnicy Programu Zdolni Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci: Leon Łunkiewicz – klarnet, Miron Augustyn Łajming – fortepian, Zofia Olesik – skrzypce, Emanuel Ogrodniczek – altówka, Augustas Vasiliauskas – saksofon. Repertuar: Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia koncertująca na skrzypce i altówkę cz. II i III, Gaetano Donizetti – Koncert klarnetowy B-dur, Fryderyk Chopin – Koncert fortepianowy f-moll cz. I.



Filmowe piosenki oscarowe

niedziela, 22 października, godz. 18:00, Focus Premium „Pod Orłem”, ul. Gdańska 14

Przegląd filmowych oryginalnych piosenek oscarowych. Wystąpią: Beata Lewińska – wokal, Anna Szutkiewicz – wokal, Klaudia Groth – wokal, Robert Korwel – wokal. Zespół muzyczny w składzie: pianista, aranżer – Piotr Dąbrowski, gitara basowa – Marcin Grabowski, perkusja – Mateusz Krawczyk. Prowadzenie: Zdzisław Pająk.



TORUŃ



Warsztaty i koncert „Sklejam słowa”

piątek, 20 października, godz. 12:00 i 20:00, Studio Salonik i Sala Wielka Dworu Artusa

W ramach Toruńskiego Festiwalu Słów organizatorzy celebrują polszczyznę w jej całokształcie – nie tylko literacką zamkniętą w okładkach książek, ale także chociażby zawartą w tekstach utworów muzycznych. Dlatego we współpracy z inicjatywą „Sklejam Słowa” zachęcają do wzięcia udziału w warsztatach tekściarskich. Poprowadzi je mistrz niebanalnych zbitek słownych i błyskotliwych odniesień kulturowych – Bisz. Jarosław Jaruszewski to kulturoznawca, autor tekstów i słuchowisk, ale przede wszystkim jedna z ważniejszych postaci polskiej sceny hip-hopowej. Od początku swojej twórczości doceniany za dobór tematów, zabawę słowem oraz łączenie różnych muzycznych gatunków.



„Izabela. Świat w płomieniach”

piątek, 20 października, godz. 14:00, Sala Mała Dworu Artusa

„Izabela. Świat w płomieniach” to powieść historyczna autorstwa Krzysztofa Czyżewskiego dla miłośników zagadek, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. Księżna Izabela Czartoryska, kobieta renesansu, której przyszło żyć w kraju wymazanym z mapy Europy, dostaje szansę uratowania swojej ukochanej ojczyzny. Pod przybranym nazwiskiem próbuje ustalić znaczenie tajemniczego podarku. Trop początkowo prowadzi do miasta, o które walczy pięć zwaśnionych mocarstw. Prawdziwa gra toczy się jednak o najwyższą stawkę – wolną Polskę. Podczas prapremiery odbędzie się spotkanie z twórcami audiobooka oraz warsztaty towarzyszące.



Filmwarkersi

piątek, 20 października, godz. 17:00, Mediateka w Młynach, ul. Kościuszki 77

Spotkanie filmowe, gdzie organizatorzy chcą połączyć pasję filmu z eksploracją przestrzeni miejskiej. Ta inicjatywa skierowana jest do osób od 15. roku życia, które chcą zgłębić tajniki kręcenia filmów i poznawać różnorodne techniki kadrowania w plenerze. Podczas tych spotkań, uczestnicy wybiorą się na spacery po mieście, gdzie na każdym kroku mogą czekać okazje do nagrywania ujęć. Dowiemy się, jak wykorzystać otoczenie miejskie, architekturę i naturalne elementy do tworzenia sekwencji filmowych.



Spotkanie autorskie z Anną Bikont

piątek, 20 października, godz. 18:00, Sala Wielka Dworu Artusa

Główną bohaterką jej książek jest pamięć. Od lat bada ważne i trudne tematy społeczne oraz historyczne. Pisze w myśl zasady: granice reportera wyznacza bohater. Gościnią Toruńskiego Festiwalu Słów będzie posiadaczka doktoratu „honoris causa” dziennikarka i reporterka – Anna Bikont. To autorka literatury non-fiction, znana szerokiemu gronu czytelników za sprawą książek biograficznych „Jacek”, „Sendlerowa. W ukryciu” czy „Wisławy Szymborskiej pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny”.



Koncert Wiedeński 2 – Orkiestra Księżniczek

piątek, 20 października, godz. 20:00, CKK Jordanki

Gwiazdorska obsada, pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek, soliści, międzynarodowy balet, przepiękne głosy oraz projekcje multimedialne. To także zapierające dech w piersiach, bajkowe kostiumy, które przeniosą widzów do magicznego, wiedeńskiego świata Króla Walca – Johanna Straussa. Nie zabraknie muzycznych żartów, niespodzianek i skeczów.



Foto-obrazy i najkrótsze wiersze świata

sobota, 21 października, godz. 16:00, Galeria Sztuki Wozownia, ul. Ducha Świętego 6

Spotkanie, które przeniesie uczestników w fascynujący świat japońskiej poezji oraz foto-obrazów. Dowiedzą się, czym właściwie są haiku i foto-haiga oraz jak się je tworzy. Warsztaty będą okazją do poznania mistrzów klasycznego haiku, takich jak: Matsuo Bashō, Kobayashi Issa i Yosa Buson. Nie obejdzie się bez eksperymentów, tworzenia, odczuwania i inspirowania się. To będzie fascynująca podróż w świat krótkich, ale intensywnych przekazów.



Smaki tradycji i regionów

sobota, 21 października, godz. 16:00-18:00, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, ul. Wały gen. Sikorskiego 19

Tym razem tematem spotkania będzie syrop buraczany. W programie: wykład na temat historii uprawy buraków cukrowych, prezentacja filmu pt. Wyrób „cyropu” buraczanego metodą tradycyjną, próbowanie i sprzedaż syropu buraczanego. Goście: Marzena i Józef Przytarscy – wytwórcy syropu buraczanego z Przyrowy w Borach Tucholskich. Prowadząca: Grażyna Szelągowska, Muzeum Etnograficzne w Toruniu.



Milonga Piernikowa

sobota i niedziela, 21-22 października, Sala Wielka Dworu Artusa

Gdy przyroda pokryje się pastelowymi żółciami i czerwieniami Centrum Kultury Dwór Artusa, we współpracy z grupą Milonga Mercurio zaprasza na Milongę Piernikową – jesień. Milonga Piernikowa stała się jednym z największych i najcieplejszych spotkań z tangiem w Polsce. Od lat – a konkretnie od zimy 2017 roku – przyciąga do Dworu Artusa roztańczone towarzystwo nie tylko z Polski. Muzyczna historia tanga argentyńskiego sięga XVIII wieku, ale prawdziwy rozwój przypada na początek XX wieku w Argentynie i Urugwaju.



Na podwórku i za miedzą

niedziela, 22 października, godz. 11:00-12:30, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, ul. Wały gen. Sikorskiego 19

Cykl rodzinnych imprez umuzykalniających. Październikowe spotkanie oparte na zabawach wiejskich i miejskich dzieci skupi się wokół tematu sąsiedztwa. Wspólnie muzykując, uczestnicy dowiedzą się, co piszczy w trawie na rodzimym podwórku, a co słychać u sąsiadów. Jakie zabawy znają wszystkie dzieci na świecie i jak się dogadać w nieznanym języku.



Kino nie tylko dla dzieci. Grzybobranie na polanie

niedziela, 22 października, godz. 11:00, Filia Dom Muz Rudak

Kolejna odsłona familijnego Kina Rudaczek. Uczestnicy ponownie spędzą niedzielny poranek z kultową animacją oraz kreatywnymi warsztatami. Starsi odbędą podróż w czasy dzieciństwa, młodsi poznają bajkowych towarzyszy swoich rodziców i dziadków. Ten październikowy poranek rozpocznie się animacjami poświęconymi jednej z najpopularniejszych jesiennych aktywności, czyli grzybobraniu. Wraz z bohaterami bajek zostanie odkryty świat przyrody, dzieci poznają różne gatunki grzybów – w tym te trujące, których trzeba unikać oraz przeżyjemy różne przygody na leśnej polanie. Po seansie odbędzie się artystyczna część spotkania, czyli stworzenie własnej polany z grzybami – małego, rudaczkowego fungarium, które po wyłączeniu światła będzie świecić w ciemności.



40. Toruń Maraton

niedziela, 22 października, godz. 8:00, Motoarena Toruń, ul. Pera Jonssona 7

Ostatnia impreza w ramach Toruńskiej Triady Kopernikańskiej odbędzie się 22 października 2023 r. Wtedy to już po raz 40. po ulicach Torunia zostanie przeprowadzona rywalizacja na dystansie maratonu. Imprezie będzie towarzyszyć także półmaraton oraz nowość - bieg na dystansie 5 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży. Poprzednie edycje Toruń Maraton zakończyły się dużym sukcesem. Mnóstwo osób zapowiedziało, że ponownie wybierze się do grodu Kopernika na kolejną odsłonę toruńskiego maratonu. Jubileuszowa edycja maratonu będzie promować zbliżające się 100-lecie pierwszego, historycznego maratonu toruńskiego z 1924 roku.



Filmowy networking

niedziela, 22 października, godz. 15:00, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, ul. Szpitalna 8

„Filmowy networking” to inicjatywa skierowana do wszystkich pasjonatów kina, niezależnie od doświadczenia czy zawodu. Naszym celem jest stworzenie platformy, na której twórcy filmowi z województwa kujawsko-pomorskiego mogą się spotkać, wymieniać pomysłami, budować relacje i wspólnie rozwijać swoje projekty.



Queen Symfonicznie

niedziela, 22 października, godz. 16:00, CKK Jordanki

Niezwykłe koncerty łączące nieśmiertelną muzykę zespołu Queen z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru i orkiestry Alla Vienna już od ponad 10 lat zachwycają fanów twórczości legendarnej grupy. Queen Symfonicznie to absolutny fenomen – zaplanowany pierwotnie jednorazowy występ przerodził się w wielką trasę koncertową w największych salach w kraju. To dwugodzinny spektakl podzielony na dwie części, z najwspanialszymi kompozycjami Queen. Finał występu uświetni także występ solisty, Sebastiana Machalskiego, wcielającego się w rolę Freddiego Mercury’ego. Zespół wystąpi z najnowszym programem, do którego włączono nowe utwory w wyjątkowych aranżacjach na 10 instrumentów.



Damski Biznes

niedziela, 22 października, godz. 16:00, Aula UMK, ul. Gagarina 11

Jedna z najzabawniejszych komedii w historii teatru. Sybil i Jane to przyjaciółki i obrotne kobiety. Poznajemy je w wynajętym pokoju hotelowym, gdy są o krok od zrobienia interesu życia. Ich firma z bielizną erotyczną własnej produkcji leży w kręgu zainteresowań jednego z największych projektantów mody. Ku uciesze przyjaciółek Włoch chce zapłacić krocie, aby przejąć ich markę. By zachęcić go do kupna firmy, postanawiają zorganizować pokaz mody. Jednak nie na wybiegu, a we wspomnianym pokoju hotelowym.



WŁOCŁAWEK





Spacer po historycznym Zazamczu

sobota, 21 października, godz. 14:00, Cmentarz wojenny 1914, ul. Wieniecka

Informacja od organizatorów: „Zapraszamy wszystkich mieszkańców Włocławka na spacer po historycznych miejscach Zazamcza z przewodnikiem panem Krzysztofem Cieczkiewiczem. Odwiedzimy miejsca związane z industrialnym Włocławkiem (m.in. hutę Helenę, fabrykę maszyn rolniczych, domy hutników), dawne cmentarze i obozy jenieckie, dawne trakty (czarną i białą drogę) i wiele, wiele innych." Więcej: TUTAJ





SZAFARNIA



Recital fortepianowy: Michał Karol Szymanowski

sobota, 21 października, godz. 17:00, Ośrodek Chopinowski w Szafarni

ul Szafarnia 1

W programie: Ignacy Jan Paderewski: Dwa utwory op. 1, praeludium à capriccio Es-dur, Minuetto g-moll, Burlesque Es-dur op.1a nr 4; Tańce polskie op. 5: Krakowiak E-dur; Mazurek e-moll; Krakowiak B-dur Fryderyk Chopin: Nokturn F-dur op. 15 nr 1; Ballada F-dur op. 38; Mazurek a-moll op. 59 nr 1; Mazurek As-dur op. 59 nr 2; Ballada As op. 47; Walc As op. 34 nr 1; Mazurek fis-moll op. 59 nr 3; Barkarola Fis-dur op. 60

Michał Szymanowski – pianista, kameralista i dyrygent. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu Katarzyny Popowej-Zydroń oraz dyrygenturę symfoniczno – operową w klasie Zygmunta Rycherta. Doskonalił swoje umiejętności także w berlińskiej Hochschule für Musik Hanns Eisler, w klasie fortepianu Eldara Nebolsina. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta, prowadząc klasę fortepianu w macierzystej uczelni. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Bilet 30 złotych.



ŻNIN

Koncert Basi Kawy

sobota, 21 października, godz. 18:00, Żniński Dom Kultury, ul. Pocztowa 15

Wyjątkowy głos, kobieca autentyczność, a do tego pięciostrunowe skrzypce elektryczne - jedyne takie w Polsce. Muzyka Kawy to połączenie energetycznych utworów skrzypcowych w stylu Vanessy Mae/Lindsey Stirling z pełnymi emocji piosenkami wokalnymi. Basia Kawa zachwyca scenicznym dynamizmem, a do tego gra na jedynych takich w Polsce pięciostrunowych skrzypcach elektrycznych, które zostały skonstruowane specjalnie dla niej w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Ma na swoim koncie dwie autorskie płyty, jednak największą popularność przyniósł jej singiel, który można wykonać jedynie na skrzypcach pięciostrunowych: Violin Fire





Z Pałuckiej szafy Od 8 września do 22 października, Muzeum Ziemi Pałuckiej, Plac Wolności 1 Na wystawie zobaczyć będzie można części garderoby z okresu głównie międzywojennego, w skład których wejdzie zarówno odzież wierzchnia, jak i bielizna. Dodatkowo zaprezentowane zostaną przedmioty codziennego użytku związane z ubiorem. Wystawa dostępna jest w godzinach otwarcia muzeum. Szczegóły: TUTAJ W programie koncertu są autorskie piosenki z pogranicza softrocka, popu i bluesa oraz znane covery (m.in. Lindsey Stirling, Sanah, Mrozu, Ed Sheeran). Gratis otrzymujemy zawartą w koncercie prawdziwą historię, opisującą drogę wiodącą do spełniających się marzeń. Zagrają: Basia Kawa - elektryczne skrzypce, wokal, Hubert Baumann - gitara. Koncert biletowany.

BARCIN

Koncert Muniek i Przyjaciele

sobota, 21 października, godz. 18:00, Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul Artylerzystów 8

Muniek i Przyjaciele to akustyczna odsłona koncertów w wykonaniu Zygmunta „Muńka” Staszczyka, lideraformacji T. Love. W koncertach towarzyszą Muńkowi: Cezariusz Kosman – gitara akustyczna oraz Janek "Jahlove” Pęczak – gitara akustyczna. Muniek i Przyjaciele wyruszyli w trasę jesienią roku 2018. Początkowo, projekt ten miał być tylko chwilową odskocznią od głośnego, rockowego grania. Ogromny sukces tego początkowo skromnego przedsięwzięcia spowodował jednak, że 5 marca 2021 odbyła się premiera płyta live. Był to album dokumentujący ponad 60 koncertów, podczas których zespół objechał całą Polskę, występując zarówno w małych klubowych salach, w teatrach, na Stadionie Narodowym oraz na scenach krajowych letnich festiwali. Program koncertów jest wypadkową różnych projektów artystycznych Muńka, zarówno z repertuaru zespołu T.Love, jak i działań solowych wokalisty, zawiera też przeboje z najnowszej solowej płyty artysty „Syn miasta”. Bilety w cenie 90 złotych.



INOWROCŁAW

Igor Kwiatkowski - Tylko śmiech nas ocali

sobota, 21 października, godz. 17:00, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2





SOLEC KUJAWSKI



Jesień w JuraParku Solec „Święto Dyni!"

sobota - niedziela, 21-22 października, godz. 10:00 - 18:00, JuraPark Solec, ul Sportowa Warsztaty kreatywne w każdy weekend w godz. 13:00-16:00; spotkanie z Solusiem, kolorowe tatuaże stworzone przez Panią Jesień, jesienna strefa zabaw i animacji, jesienne dania w Restauracji Jaskiniowej, gra terenowa. Bilety w cenie 69 złotych.



JANOWIEC WIELKOPOLSKI Artysta kabaretowy Igor Kwiatkowski wraca z solowym, premierowym programem pt. „Tylko śmiech nas ocali”. Kwiatkowski dał się poznać z występów w renomowanym kabarecie „Paranienormalni” i licznych programach telewizyjnych. Dzięki swojemu talentowi artysta z powodzeniem powoływał do życia oryginalne i niezatarte postacie, takie jak Mariolka, Kryspin czy Jacek Balcerzak. Igor Kwiatkowski pokaże w swoim nowym programie, jak wiele radości może dostarczyć wnikliwa obserwacja otaczającego świata. „Świat kradnie polskie piosenki”, „Koniec Netflixa”, „Kobiety odnoszą liczne obrażenia” – to tylko kilka z tematów, z którymi zmierzy się artysta. Bilety w cenie 95 złotych.sobota - niedziela, 21-22 października, godz. 10:00 - 18:00, JuraPark Solec, ul Sportowa

Szlagier Best Festiwal