Wyniki badań pacjenci zostawią w domu! Nowy system dla szpitali w regionie

2023-10-18, 21:03 Monika Kaczyńska/Redakcja

Projekt „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” kosztował 100 mln złotych/fot. Monika Kaczyńska

Ma to być ułatwienie dla lekarzy i pacjentów – 22 placówki służby zdrowia z województwa kujawsko-pomorskiego zostaną wyposażone w specjalny system, który umożliwi elektroniczny dostęp do historii leczenia.

To kolejny etap realizowanego od kilku lat projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej”. – System będzie działał jeszcze w tym roku – wyjaśnia wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. – Jeżeli pacjent znajdzie się w którymś z tych szpitali czy placówek medycznych, to przyjmujący go lekarz będzie wiedział, jaki jest jego stan zdrowia w innych placówkach, w których ten system działa. Na tej podstawie będzie można diagnozować zdalnie, będziemy mogli mówić o konsyliach medycznych.



– To będzie chyba największą wartością dodaną, że pacjenci nie będą zmuszeni, żeby pamiętać o wynikach swoich badań, pamiętać o tym, żeby je zabrać, pacjent nie będzie musiał się zastanawiać, czy to badanie, które wykonał pół roku temu będzie miał jakąś wartość w procesie leczenia onkologicznego – wskazuje Piotr Korwecki z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.



– W naszym szpitalu, dzięki właśnie temu projektowi, jak pacjent przychodzi już z dokumentacją papierową, to w specjalnym module zaczyna funkcjonować jak dokumentacja elektroniczna, zatem nie będzie jej musiał przynosić – mówiła Sylwia Sobczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.



Projekt kosztował ok.100 mln złotych.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.