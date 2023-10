Rozbój na ul. Sierocej w Bydgoszczy. 34-latek zaatakował ekspedientkę i okradł sklep

2023-10-18, 20:42 Redakcja (informacja KMP w Bydgoszczy)

34-latek odpowie nie tylko za rozbój, ale też za inne przestępstwa/fot. KMP w Bydgoszczy

– Na 3 miesiące do aresztu trafił sprawca rozboju, na ulicy Sierocej w Bydgoszczy. 34-latek wyposażony w nożyce ogrodowe, zaatakował ekspedientkę w sklepie i ukradł z kasy kilka tysięcy złotych. Za tego typu przestępstwo grozi do 20 lat pozbawienia wolności – informuje policja.

Do zdarzenia doszło we wtorek około 20.00. – Wówczas dyżurny z komisariatu na bydgoskim Szwederowie otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży kilkutysięcznego utargu w sklepie przy ulicy Sierocej w Bydgoszczy – przekazuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP.



– Napastnik pod pretekstem zakupu tabletek na ból głowy, w chwili dokonywania płatności, zażądał od ekspedientki wydania pieniędzy z kasy. Następnie przeszedł za ladę i zabrał pieniądze z kasy, grożąc przy tym kobiecie nożycami ogrodowymi, z którymi przyszedł do sklepu. Na szczęście nic jej się nie stało – informuje policjantka.



Kryminalni ze Szwederowa ustalili personalia sprawcy – okazał się nim 34-letni bydgoszczanin. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę (15 października).



Odpowie też nie tylko za rozbój, ale także za inne przestępstwa. – Na początku października tego roku włamał się do vw transportera i ukradł kilkadziesiąt elektronarzędzi o łącznej wartości ponad 16 tysięcy złotych. Były to między innymi: piła do gazobetonu, spawarka, szlifierki kątowe różnych gabarytów czy specjalistyczne ładowarki do skradzionego sprzętu. Kilka dni później jego łupem padły myjka ciśnieniowa i osuszacz powietrza o łącznej wartości 2 tysięcy złotych znajdujące się w domu przy ulicy Relaksowej w Bydgoszczy – wylicza kom. Kowalska.



Usłyszał cztery zarzuty: rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, dwóch kradzieży z włamaniem, a także kierowanie gróźb karalnych. – Okazało się, że przy pomocy komunikatora społecznego 34-latek groził mieszkance Bydgoszczy pozbawieniem życia – informuje policjantka.



Na wniosek policjantów i prokuratora, Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. – Grozi mu wieloletnia „odsiadka”, gdyż za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia znowelizowany kodeks karny przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności – przekazuje kom. Kowalska.