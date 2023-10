Droga przeciwpożarowa w miejscu niemieckich mogił? TTBS zapowiada podjęcie działań

2023-10-18, 19:41 Michał Zaręba/Redakcja

Prace na toruńskich Glinkach/fot. Michał Zaręba

Zamiast terenów zielonych powstają parking i droga pożarowa – tak jest na toruńskich Glinkach w miejscu zbiorowej mogiły niemieckich żołnierzy. W 2017 roku prezydent Michał Zaleski deklarował, że miejsca te nie zostaną zabudowane.

Z mieszkańcami osiedla rozmawiał nasz reporter. – Powinno być jakieś miejsce, zaznaczone, upamiętniające, no ale inwestycje powinny też być, żeby ludzie mogli mieszkać, żeby nie były ciągle stare bloki – mówi jeden z mieszkańców. Jak dodaje, w okolicy brakuje miejsc parkingowych. – Tak średnio z tą zielenią, gdyby zrobić większy pas zieleni, to myślę, że by było w porządku – stwierdza inny mężczyzna.



– Zgodnie z ustaleniami, na miejscu, gdzie występowały mogiły zbiorowe niemieckich żołnierzy, żadna zabudowa mieszkaniowa nie została zaprojektowana, natomiast to, co w tej chwili jest w terenie, to jest droga przeciwpożarowa – odpowiada Beta Żółtowska, prezes Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. – Przy tej drodze zostały zaprojektowane miejsca postojowe, ale wystąpiliśmy do Fundacji „Pamięć”, by udostępniła nam dokładną inwentaryzację i wtedy będziemy mogli działać.



Sprawę chce wyjaśnić prezydent Michał Zaleski. Więcej w reportażu Michała Zaręby.