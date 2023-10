39. rocznica porwania bł. ks. Jerzego Popiełuszki. We Włocławku uczczono jego pamięć

2023-10-18, 17:31 Agnieszka Marszał/Redakcja

Działacze „Solidarności” złożyli kwiaty na włocławskiej zaporze, upamiętniając męczeńską śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 39 lat temu, 19 października, ks. Popiełuszko w drodze z Bydgoszczy do Warszawy, został porwany przez funkcjonariuszy SB, brutalnie pobity i w worku wrzucony do Wisły na włocławskiej zaporze.

Tak tamten czas wspominają poseł Joanna Borowiak i Janusz Dębczyński – przewodniczący włocławskiej „Solidarności”.



– Człowiek, który był symbolem walki o wolność, niezłomności, bo przecież wiemy, że miał sygnały, że może mu grozić niebezpieczeństwo – mówi poseł Borowiak. – Byliśmy wszyscy załamani, a przede wszystkim my jako młodzi włocławianie – chodziłam wtedy do Liceum Ziemi Kujawskiej – byliśmy porażeni tym, że to właśnie Włocławek, że to nasza zapora. Przyjeżdżaliśmy tutaj codziennie, by składać kwiaty. W samochodzie siedzieli „dziwni panowie”, którzy te kwiaty wyrzucali, zanim jeszcze zdążyliśmy zejść z zapory. Przyjeżdżaliśmy następnego dnia, i tak przez dłuższy czas – wspomina.



– W stanie wojennym, gdy odbywały się Msze za ojczyznę, wiedzieliśmy o tym, że jest taki ksiądz w Warszawie, na Żoliborzu, który głosi prawdę wbrew władzy. Teraz co roku czcimy jego pamięć – dodaje Janusz Dębczyński.



Główne uroczystości upamiętniające kapelana „Solidarności” odbędą się w czwartek (19 października) w Warszawie. Uroczystą Mszę św. w kościele Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu odprawi kardynał Kazimierz Nycz.



