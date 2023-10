Dzień Nauczyciela w Sławsku Wielkim. Andrzej Kowalski pośmiertnie uhonorowany

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wręczył wdowie po Andrzeju Kowalskim Złoty Krzyż Zasługi. – Przez dziesiątki lat był sołtysem, też i radnym, człowiekiem, który starał się każdemu pomóc. Zależało mi na tym, żeby odznaczenie zostało przekazane na ręce małżonki, też w obecności społeczności Sławska Wielkiego – mówił Mikołaj Bogdanowicz. – Czuję radość, zasłużył sobie przez te długie lata. Ze szkoły to miał miłe wspomnienia, zawsze był oddany – podkreśliła Danuta Kowalska. Nie zabrakło tradycyjnych życzeń i występów artystycznych. Upamiętniono też patronkę szkoły, Marię Patyk – nauczycielkę i miłośniczkę sztuki ludowej. – Dzień Edukacji Narodowej od jakiegoś czasu połączyliśmy z dniem patrona, a w tym roku to jest to wyjątkowy dzień, bo wprowadzamy Złote Patyki – odznaczamy ludzi zasłużonych dla rozwoju tradycji kujawskiej symboliczną nagrodą – tłumaczy Wiesława Hodyl. Nauczyciele zostali nagrodzeni w pięciu kategoriach. Uczniowie docenili m.in. tempo ich pracy, empatię i zaangażowanie nie tylko w naukę, ale i krzewienie pięknych postaw. Więcej w relacji Jolanty Fischer.

