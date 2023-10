Po wyborach zmiany w składach rad i władzach gmin w regionie. Kto kogo zastąpi?

2023-10-18, 11:16 Robert Erdmann

Sala plenarna Sejmu w Warszawie/fot. Paweł Supernak, PAP

Wśród nowo wybranych posłów i senatorów są dotychczasowi samorządowcy, a to oznacza, że ktoś będzie musiał ich zastąpić.

Parlamentarzystą został m.in. Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek województwa. Kto zajmie jego miejsce w zarządzie województwa? Decyzja ma zapaść w najbliższy poniedziałek podczas sesji sejmiku. Wcześniej jednak ma dojść do spotkania koalicjantów, podczas którego dojdzie do rozmów na ten temat.



Agnieszka Kłopotek, wybrana do Sejmu, była wiceprzewodniczącą sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Zastąpi ją najprawdopodobniej Ewa Mes.



Ryszard Brejza to prezydent Inowrocławia, który wybrany został do Senatu i będzie zmuszony opuścić dotychczas piastowany urząd. Inowrocławscy radni chcą, aby jego obowiązki objął teraz wiceprezydent Wojciech Piniewski, pojawia się także nazwisko radnego PiS – Jacka Tarczewskiego. Ostateczną decyzję podejmie wojewoda.



Krzysztof Kukucki – pierwszy zastępca prezydenta Włocławka – został senatorem. Jak zapowiada, zamierza być pełnomocnikiem prezydenta do spraw inwestycji i w ten sposób łączyć obowiązki ratuszowe z senatorskimi. Również we włocławskiej radzie miasta zajdą zmiany. Radnego Krystiana Łuczaka, który został posłem, zastąpi najprawdopodobniej Marek Wasielewski.



Do Parlamentu trafi też Marcin Skonieczka, wójt Płużnicy. W tym wypadku decyzję, kto pełnić ma jego obowiązki w gminie, również podejmie wojewoda.



Zmiany zajdą także w powiecie świeckim i Radzie Miasta. Nowa posłanka Iwona Karolewska była bowiem sekretarzem powiatu i radną miasta. W RM może przejąć po niej mandat Monika Tom.