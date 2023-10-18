Притулок для тварин, ліквідація ОЗУ в Бидгощі та Тевтонський замок у Свєці

Тевтонський замок 14-го століття у Свєці повертає собі колишню славу. Завершено 2 етап інвестицій/fot. Monika Budzowska
Притулок для тварин в Ґрудзьондзі просить про допомогу, бидгоські слідчі ліквідували злочинне угрупування, а Тевтонський замок у Свєці отримує „друге дихання”.
Потрібні ковдри, рушники та постільна білизна без пір'я. Таким чином можна допомогти вихованцям з центру догляду за тваринами у Ґрудзьондзі. Заклад розпочинає зимову акцію для бездомних тварин. На допомогу чекають 400 чотирилапих, у тому числі собаки та коти.
Співробітники поліції Бидгоського центрального слідчого бюро під наглядом Поморського відділу Національної прокуратури ліквідували організоване злочинне угрупування, затримавши 14 осіб та ліквідувавши 2 ескорт-агенції та т.зв. житлові компанії, що працюють в Бидгощі. Підозрюваним загрожує відповідальність, зокрема, за отримання прибутку від розпусти, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, та звинувачення у володінні
вогнепальною зброєю без необхідного дозволу. Слідчі встановили, що діяльність двох ескорт-агентств і „домашніх вечірок” здійснювалася в Бидгощі щонайменше три роки. Так звані опікуни жінок отримували частину прибутку за організацію операції, а на злочинну групу могло водночас працювати кілька жінок. Члени банди могли заробити приблизно 1,4 мільйона злотих. Отримані гроші були інвестовані, серед іншого: в нерухомості або автомобілях.
Тевтонський замок 14-го століття у Свєці повертає собі колишню славу. Завершено 2 етап інвестицій. Будівля отримала: декоровані, напівкруглі склепіння з люстрами, сходи, виставкові зали та дерев'яні клуатри. Чиновники готують сюрприз для мешканців і туристів, перед початком третьої черги робіт у замку заплановані дні відкритих дверей. Цього року фортеця буде відкрита для відвідувачів на кілька днів.
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