Eksperci doradzają seniorom. „Środa z Profilaktyką" w bydgoskim oddziale NFZ [wideo]

Od ucha do ucha do 15:00

W ramach „Środy z Profilaktyką" zaplanowano spotkanie edukacyjno-informacyjne z ekspertami z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Seniorzy mogą skorzystać z porad z zakresu zdrowego stylu życia, edukacji dla osób starszych, zapoznać się z różnymi formami aktywizacji - np. uczestnictwa w klubach seniora, działających na terenie całego województwa. - Tradycyjnie już zapraszamy również na konsultacje z doradcą kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ do spraw profilaktyki i promocji zdrowia - mówi Barbara Nawrocka - rzecznik prasowy bydgoskiego NFZ. - Seniorzy pełnią bardzo ważną rolę w każdej rodzinie. Mogą podzielić się z nami wieloletnim doświadczeniem w bardzo wielu kwestiach, jak i wspomnieniami ze swoim młodości. Nadal dbają o swoje dorosłe już dzieci i wspierają je w trudnych chwilach, pomagają w wychowaniu swoich wnuków, dla których są niesamowitą skarbnicą wiedzy z dawnych lat - podkreśla. Akcja w bydgoskim NFZ przy Łomżyńskiej 33 potrwa w środę od 10.00 do 13.00.

