Wymiana starych pieców do 2030 roku? Protest Bydgoskiego Alarmu Smogowego

2023-10-17, 13:27 Tatiana Adonis/Redakcja

Działaczki Bydgoskiego Alarmu Smogowego: Kamila Gawrońska-Dickson (z lewej) i Alina Rybka/fot. Tatiana Adonis

„Nie" dla wydłużenia czasu używania kopciuchów na Kujawach i Pomorzu. Działacze Polskiego Alarmu Smogowego sprzeciwiają się zmianom uchwały antysmogowej.

Zarząd województwa planuje przesunąć datę wymiany starych pieców na rok 2030. Aktywiści nie chcą o tym słyszeć i zachęcają mieszkańców regionu do podpisywania petycji w tej sprawie.



- Przedłużanie możliwości użytkowania tzw. kopciuchów aż o sześć lat to działanie przeciwko zdrowiu i życiu mieszkańców, i skazywanie nas na wdychanie toksycznych i rakotwórczych wyziewów z domowych pieców - mówi Kamila Gawrońska-Dickson z Bydgoskiego Alarmu Smogowego. - Kopciuchy przyczyniają się do wysokich stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu. Taki piec trzeba rozpalać kilkakrotnie w ciągu dnia, więc tego dymu jest naprawdę dużo. Wydaje nam się, że tak odległy termin – 2030 rok - doprowadzi do całkowitej stagnacji w wymianie źródeł niskiej emisji. Uważamy również, że to nie fair w stosunku do osób, które podjęły wysiłek i dostosowały się do tych przepisów, również że kreuje to brak szacunku do prawa.



Petycja jest dostępna na facebookowym profilu Bydgoskiego Alarmu Smogowego. Zostanie przedstawiona na listopadowej sesji sejmiku województwa. Według obecnie obowiązujących przepisów, zakaz spalania paliw stałych w pozaklasowych piecach ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.