Inowrocław bez prezydenta. Radni zwołali nadzwyczajną sesję i przyjęli apel do premiera

2023-10-17, 12:39 Marcin Glapiak/Redakcja

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Inowrocławia/fot. inowroclaw.pl

– Po tym, jak Ryszard Brejza zdobył mandat senatorski, w Inowrocławiu panuje „bezkrólewie” – tak kolokwialnie sytuację określił przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski. W poniedziałek zwołano nadzwyczajną sesję.

Inowrocławscy radni podczas poniedziałkowej sesji przyjęli apel do premiera, aby ten – za pośrednictwem wojewody – po objęciu przez Ryszarda Brejzę mandatu senatora – wyznaczył Wojciecha Piniewskiego na pełniącego obowiązki włodarza miasta. To dotychczasowy zastępca prezydenta Inowrocławia.



Przewodniczący Rady Miejskiej chciałby, aby do powołania doszło jak najszybciej. – Mamy kłopot, bo nikt w urzędzie na przykład nie może wydawać zarządzeń. Może to zrobić tylko prezydent. Prezydenta nie ma od przedwczoraj, a nie ma też komisarza, który niejako pełni tę rolę – tłumaczy Tomasz Marcinkowski.



Jak informuje biuro prasowe wojewody kujawsko-pomorskiego, decyzję o powołaniu komisarza wojewoda podejmuje po wygaśnięciu mandatu prezydenckiego Ryszarda Brejzy, ale przepisy nie określają konkretnego terminu takiego powołania. Nieoficjalnie mówi się, że komisarzem ma zostać inowrocławski radny PiS Jacek Tarczewski.