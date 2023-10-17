„Доброта в нашій крові", День боротьби з голодом, „Тихий Невидимка"

2023-10-17, 12:07 Redakcja

Майже 250 літрів крові здали мешканці Торунського району в рамках акції «Округ добрих людей»/фото: Олек Урбанський, Архів

Збирання крові для потреб торунського району, Польський Червоний Хрест в Бидгощі годував нужденних, "Робот" на виставці в Уряді Маршала.

Майже 250 літрів крові здали мешканці Торунського району в рамках акції «Округ добрих людей». Влітку кривавий автобус зупинився, зокрема, в Хелмжі, Чернікуві та Луб’янці. Подія відбувається вже три роки. Цього разу її девізом було: «Доброта в нашій крові». У ній взяли участь 550 осіб. Здана ними кров допомогла щонайменше 1600 нужденним.



Теплий гороховий суп, бутерброди, булочки... і навіть попкорн. Вчора все було доступно безкоштовно на подвір’ї центрального офісу Польського Червоного Хреста в Бидгощі. Частування приготували в рамках відзначення Дня боротьби з голодом. Були як люди, які потребували допомоги, так і ті, хто просто проходив повз і вирішив скористатися нагодою. Організатори мали дві мети: по-перше, поділитися їжею, по-друге, привернути увагу до того, що тонни їжі марнують щороку.



Образ другого лейтенанта Вальдемара Швеца на прізвисько «Робот», пов’язаного з Торунем, можна побачити на виставці перед Управлінням маршала. Там збирали матеріали, в тому числі з родини одного з найактивніших «Тихих Невидимок» і з гестапівських картотек. Також вдалося знайти оригінальні речі героя, які залишилися на депозитах у Лондоні. «Робот» у складі 64 партизанів атакував загони нацистів. Виставкою можна милуватися протягом двох тижнів.