Iwona Karolewska zdobyła ponad 8,5 tys. głosów. „Ubrałam trampki i wzięłam się do pracy”

Powiat świecki po raz pierwszy w historii będzie miał swojego posła. Została nim Iwona Karolewska ze Świecia - samorządowiec i społecznik. - Jeszcze do mnie nie dociera, że zostałam posłanką - mówi.

Obecna sekretarz powiatu świeckiego startowała z listy Koalicji Obywatelskiej, w okręgu numer 4. - Nie jestem członkiem partii, nie wiedziałam, dlaczego postawiono na mnie – opowiada Iwona Karolewska. - Wzięłam się do pracy. Ubrałam trampki i ruszyłam na ulice. Poszłam do ludzi, rozmawiałam z nimi, odwiedziłam mnóstwo miejscowości. Spędzałam czas na rozmowach, spotkaniach, słuchaniu rad i propozycji, i jakoś cudem się udało.



Czym zamierza się zająć Iwona Karolewska jako posłanka? - Finansowaniem samorządów, żeby samorządy były ponownie samorządne. Kolejne ważne dla mnie sprawy to: psycholog w każdej szkole - okrągły stół dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pokazał, jak wygląda sytuacja psychiczna dzieci, powrót kobiet na rynek pracy, babciowe – wymienia. - Zawsze marzyłam o Polsce, w której prawo będzie wartością, media będą niezależne i zmieni się język debaty publicznej - kiedy przestaniemy być wrogami nawet we własnych rodzinach - tłumaczy.