Zbigniew Sosnowski: Trzeba zbudować kolejny most przez Wisłę i zaporę w Siarzewie [Rozmowa dnia]

2023-10-17, 09:50 Michał Jędryka/Redakcja

Zbigniew Sosnowski/fot. Archiwum

Wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski, wybrany do Sejmu z listy Trzeciej Drogi, odpowiadał w „Rozmowie dnia" Polskiego Radia PiK m.in. na pytanie, jakie są jego zdaniem kluczowe inwestycje, na które czeka nasz region.

- W regionie jest kilka problemów bardzo istotnych, które trzeba rozwiązać. Mam świadomość, że potrzebny jest jeszcze co najmniej jeden most przez Wisłę - mówił Zbigniew Sosnowski. - Będę też dokładał wielu starań, żeby w końcu doszło do budowy zapory w Siarzewie, bo ona będzie miała ogromny wpływ na wiele rzeczy. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta inwestycja uzyskała zielone światło, bo to są miejsca pracy, to jest zielona energia, a wszyscy mamy świadomość, że Kujawy przeżywają kryzys, jeśli chodzi o wodę. (...)



