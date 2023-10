Kandydaci Paktu Senackiego wygrali we wszystkich pięciu okręgach w regionie

Potrójne głosowanie - do Sejmu, Senatu i w referendum - a do tego rekordowa frekwencja. Wszystko to sprawia, że przy wyborach jest wciąż ogrom pracy. Bydgoska… Czytaj dalej »

Kandydat KO Kobiak zdobył 58,31 proc. poparcia i ponownie wygrał wybory w senackim okręgu nr 9. Według danych PKW Kobiak otrzymał 191 824 głosy (58,31 proc.) Konkurent Radosław Kempiński (PiS) uzyskał 94 445 głosów (28,71 proc.), a Krystyna Jarocka (Konfederacja) - 42 710 głosów (12,98 proc.) Senacki okręg wyborczy nr 9 obejmuje Bydgoszcz oraz powiaty bydgoski, świecki i tucholski. Kobiak został wybrany na senatora po raz czwarty. W wyborach w 2019 r. zdobył 150 472 głosy (52,66 proc.). Brejza za Brejzę w Senacie Kandydat KO Ryszard Brejza zdobył 44,06 proc. poparcia i wygrał wybory w senackim okręgu nr 10. Według danych PKW Brejza otrzymał 90 083 głosy (44,06 proc). Mikołaj Bogdanowicz z PiS uzyskał 71 671 głosów (35,06 proc.). Trzeci z kandydatów Jarosław Latawiec (Konfederacja) zdobył 14 848 głosów (7,26 proc.), czwarty Łukasz Wegner (Europejska Lewica) - 13 931 (6,81 proc.), piąty Sławomir Szeliga (Bezpartyjni Samorządowcy) - 13 908 głosów (6,8 proc.). Okręg senacki obejmuje powiaty: inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński i żniński. Bezpartyjny Ryszard Brejza, który od 2002 r. jest prezydentem Inowrocławia, w Senacie zastąpi swego syna Krzysztof Brejzę. W wyborach do Senatu w 2019 r. ówczesny poseł Krzysztof Brejza zdobył 79 054 głosy (45,76 proc.). Tomasz Lenz zastąpi Antoniego Mężydłę Tomasz Lenz (KO) zwyciężył w wyborach w senackim okręgu nr 11 w woj. kujawsko-pomorskim. Zdobył 66,98 proc. głosów, a jego konkurentka — kandydatka PiS Maria Mazurkiewicz - 33,02 proc. Według wyników głosowania ze wszystkich 264 obwodowych komisji wyborczych w tym okręgu, Lenz uzyskał 128 755 głosów, a Mazurkiewicz 63 479. Senacki okręg wyborczy nr 11 obejmuje Toruń oraz powiaty chełmiński i toruński. Lenz to wieloletni lider kujawsko-pomorskiej Platformy Obywatelskiej. Ma 54 lata. Od 2005 r. jest posłem. Na stanowisku senatora z okręgu nr 11 zastąpi Antoniego Mężydłę (również PO), który po obecnej kadencji parlamentu wycofuje się z aktywności politycznej. Ryszard Bober wybrany ponownie Ryszard Bober (Trzecia Droga) zwyciężył w wyborach w senackim okręgu nr 12 w woj. kujawsko-pomorskim. Zdobył 51,00 proc. głosów, a jego konkurent — kandydat PiS Józef Ramlau - 34,16 proc. Według pełnych wyników głosowania z 322 obwodowych komisji wyborczych w tym okręgu, Bober (dotychczasowy senator) uzyskał 82 726 głosów, a Ramlau 55 406. Trzeci kandydat w tym okręgu Adam Rybiński z Konfederacji uzyskał 16 333 głosy (10,07 proc.), a czwarty Zbigniew Adamczyk z Komitetu Wyborczego Związku Słowiańskiego 7750 (4,78 proc.). Senacki okręg wyborczy nr 12 obejmuje Grudziądz oraz powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski. Bober jest politykiem PSL. Ma 67 lat. W Senacie zasiada od 2019 r. W latach 2014-2019 był przewodniczącym sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Z włocławskiego ratusza do Senatu Krzysztof Kukucki (Nowa Lewica) zwyciężył w wyborach w senackim okręgu wyborczym nr 13 w woj. kujawsko-pomorskim. Zdobył 46,05 proc. głosów, a Józef Łyczak (PiS) uzyskał 36,62 proc. poparcia. Według ostatecznych wyników głosowania ze wszystkich 374 obwodowych komisji wyborczych w tym okręgu, Kukucki zdobył 82 899 głosów, a Łyczak (dotychczasowy senator) 65 916. Trzeci kandydat w tym okręgu, Jakub Lisiecki (Konfederacja) otrzymał 17 480 głosów (9,71 proc.), a czwarty, Sławomir Skrodzki, (Bezpartyjni Samorządowcy) - 13 719 głosów (7,62 proc.). Senacki okręg wybiorczy nr 13 obejmuje Włocławek oraz powiaty aleksandrowski, lipnowski, radziejowski i włocławski. 42-letni Kukucki jest zastępcą prezydenta Włocławka. Dotychczas senatorem z tego okręgu był Józef Łyczak z PiS

