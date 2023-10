PiS wygrało w okręgu toruńsko-włocławskim (nr 5), zdobywając 34 procent głosów

Potrójne głosowanie - do Sejmu, Senatu i w referendum - a do tego rekordowa frekwencja. Wszystko to sprawia, że przy wyborach jest wciąż ogrom pracy. Bydgoska… Czytaj dalej »

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (16 października) rano na drodze krajowej nr 62 we Włocławku. Śmierć na miejscu poniosła 38-letnia piesza. Czytaj dalej »

Wynik poniżej progu uzyskali KW Bezpartyjni Samorządowcy – 1,44 proc., KW Polska Jest Jedna – 1,25 i Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju – 0,42. Publikowane przez PKW wyniki wyborów to dane z wszystkich 960 obwodów głosowania do Sejmu w okręgu nr 5. Według tych danych Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 183 131 głosów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni – 158 719, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga PSL-Pl 2050 Szymona Hołowni – 84 308, Komitet Wyborczy Nowa Lewica – 60 473, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość – 34 232, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy – 7758, a Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna – 6710, Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju – 2226. Okręg wyborczy nr 5 obejmuje miasta Toruń, Włocławek i Grudziądz oraz powiaty aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki. Najlepszy indywidualny wynik na liście PiS w tym okręgu uzyskał Krzysztof Szczucki – 34 014, na liście KO Arkadiusz Myrcha – 64 452, na liście Trzeciej Drogi Zbigniew Sosnowki – 27 070, na liście Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus – 35 193, a na liście Konfederacji: Przemysław Wipler – 13 457 głosów. Podział mandatów w tym okręgu nie jest jeszcze znany.

