Mieszkańcy powiatu toruńskiego dobroć mają we krwi! Podzieliło się nią 550 osób

2023-10-16, 19:42 Michał Zaręba/Redakcja

Podsumowanie letniej akcji „Dobroć mamy we krwi”/fot. Olek Urbański

Prawie 250 litrów krwi oddali mieszkańcy powiatu toruńskiego w ramach kampanii „Powiat dobrych ludzi”. W okresie letnim krwiobus zatrzymywał się m.in. w Chełmży, Czernikowie i w Łubiance.

– Ważne jest, żeby uświadamiać ludzi, jak cennym darem jest krew, że ci, którzy mogą ją oddawać, powinni robić to systematycznie. Wielu już ludzie wymyślili, ale krwi nie jesteśmy w stanie wyprodukować – podkreśliła Danuta Kwiatkowska z Biblioteki Centrum Kultury w Łubiance, radna Powiatu Toruńskiego.



– Od trzech lat prowadzimy tę akcję, w tym roku pod zawołaniem „Dobroć mamy we krwi”. Uczestniczy bardzo wiele osób, ponad 550 – to jest bardzo dobry wynik – powiedział starosta toruński Marek Olszewski. – 13 różnych akcji na terenie całego powiatu, wszędzie kolejki do oddania krwi, żeby założyć, że jedna osoba oddaje 450 mililitrów, to w całej tej akcji potencjalnie mogliśmy pomóc ponad 1600 osobom – dodaje.



Więcej w relacji Michała Zaręby.