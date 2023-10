Śmiertelne potrącenie we Włocławku. Zginęła 38-letnia piesza, policja szuka świadków

2023-10-16, 15:23 Agata Raczek/Redakcja

38-letnia piesza poniosła śmierć na miejscu/fot. KMP we Włocławku

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (16 października) rano na drodze krajowej nr 62 we Włocławku. Śmierć na miejscu poniosła 38-letnia piesza.

Policja ok. 5.30 otrzymała zgłoszenie o wypadku w rejonie skrzyżowania ulicy Płockiej z ulicą Graniczną. – Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że doszło tam do potrącenia 38–letniej pieszej przez pojazd osobowy opel jadący od strony Modzerowa. Niestety, w wyniku zdarzenia piesza poniosła śmierć na miejscu – informuje włocławska policja. – Policjanci ustalili, że 65-letnia kierująca pojazdem była trzeźwa.



Dokładne okoliczności tragedii ma wyjaśnić śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratora.



Policja poszukuje też świadków wypadku. – Prosimy o kontakt osoby, które mają wiedzę co do okoliczności zdarzenia lub dysponują w tym zakresie nagraniem z videorejestratora – apelują funkcjonariusze. – Kontaktować można się osobiście w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, lub telefonicznie pod numerem 47 753 56 00, 47 753 56 04.