Obchody Dnia Walki z Głodem w bydgoskim PCK. Był pyszny poczęstunek połączony z nauką

2023-10-16, 13:04 Redakcja

Bydgoski oddział PCK przygotował akcję połączoną z poczęstunkiem. Chodzi o zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności/Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Ciepła grochówka, kanapki, drożdżówki, a nawet popcorn. Wszystko za darmo na dziedzińcu siedziby PCK w Bydgoszczy. Trwają obchody Dnia Walki z Głodem. Na miejscu są osoby, które potrzebują pomocy. Są też takie, które po prostu przechodziły obok i postanowiły skorzystać z akcji.

– Ma ona dwa cele – mówią organizatorzy. Po pierwsze – podzielić się posiłkiem, po drugie - zwrócić uwagę, że każdego roku marnują się tony żywności.



– Wydajemy grochówkę, popcorn, chlebek i mamy dzisiaj także złotą radę, bo głównie po to się spotykamy, oczywiście także po to, żeby wspólnie pobiesiadować, żeby celebrować ten posiłek, żeby poznać jego moc, ale przede wszystkim chcemy mówić, chcemy uświadamiać ważny temat: niemarnowanie jedzenia. Cztery proste „p", najprostsza zasada świata: przemyśl zakupy, przechowuj je we właściwych warunkach, przetwarzaj żywność, żeby zwiększać długość jej przydatności do spożycia i podziel się posiłkiem - radzą przedstawiciele PCK.



szczegóły w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.