Urząd Marszałkowski przejmuje jeden z grudziądzkich spichlerzy. Co w nim powstanie?

- Na pewno wprowadzamy do Sejmu drużynę ideowych ludzi, którzy będą walczyć o realizację naszego programu. Pytanie, ilu ich będzie i jak to się wszystko… Czytaj dalej »

– Z tym spichlerzem związane są plany pana marszałka – potwierdza Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Budynek miałby się stać siedzibą instytucji marszałkowskiej, delegatury Funduszu Poręczeń Kredytowych, a także innych instytucji, które funkcjonują wokół Urzędu Marszałkowskiego. - Chcemy od pana prezydenta przejąć tę nieruchomość, ten spichlerz – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. – Planujemy otworzyć delegaturę Urzędu Marszałkowskiego i jednostek, które nam podlegają. Szczególnie jeśli chodzi o wdrażanie funduszy unijnych, wsparcie dla przedsiębiorców. Chcemy zlokalizować tutaj wszystkie te funkcje w pigułce, aby mieszkańcy Grudziądza i okolic nie musieli jeździć daleko do Torunia, by załatwiać tam swoje sprawy. Otwarcie delegatury zaplanowano za dwa lata.

Grudziądzkie spichrze/fot. Autorstwa Włodzimierz Wysocki - Praca własna (own work by uploader), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6077587

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.