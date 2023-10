2023-10-16, 08:57 Redakcja

Poświęcenie kamiennego ołtarza w 90. rocznicę konsekracji kościoła św. Mikołaja/fot. Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej Marcin Jarzembowski

Nowy ołtarz, ambonę i pulpit z marmuru poświęcono w niedzielę (15 października) w czasie uroczystego jubileuszu starofordońskiej świątyni. Mszy świętej przewodniczył biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk.

W uroczystości uczestniczył także ordynariusz diecezji włocławskiej bp Krzysztof Wętkowski. – Na ołtarzu budowane jest życie Kościoła, parafii, każdego i każdej z nas – podkreślał bp Wętkowski. – Miejsce, w którym jesteśmy, związane jest z początkami chrześcijaństwa na polskiej ziemi. To wtedy, tysiąc lat temu, na tej ziemi, również wybrzmiało zaproszenie na ucztę do Królestwa Niebieskiego – mówił bp Krzysztof Wętkowski, dodając, że odpowiadały na nie pokolenia wiernych.



Biskup, kreśląc historię fordońskiej wspólnoty, dodał, że wydała ona m.in. dwóch biskupów diecezji włocławskiej, którzy byli tu proboszczami. Następnie wyjaśnił symbolikę przeżywanej uroczystości. – W kościele musi był ołtarz, wszystko inne jest dodatkiem. Kapłan całuje ołtarz, go okadza. Czyni tak dlatego, że jest on znakiem Chrystusa i Jego Ofiary, którą za nas złożył i składa – powiedział (...).



Kościół św. Mikołaja na rynku w Starym Fordonie, nazywany często „Matką kościołów fordońskich” lub „Fordońską farą” był konsekrowany 15 października 1933 roku przez sługę Bożego biskupa Konstantyna Dominika, sufragana chełmińskiego. Wcześniej leżał w granicach diecezji włocławskiej, za których to czasów powstał pierwszy murowany kościół (w 1600 r.), następnie w granicach diecezji chełmińskiej, później pelplińskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej, obecnie diecezji bydgoskiej. – Kościół przez wiele ostatnich lat odzyskiwał swój blask. Nadszedł czas, by w prezbiterium stanął stały ołtarz, wykonany z kamienia, dedykowany przez biskupa w obrzędzie poświęcenia – dodał proboszcz parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy, ks. kan. Karol Glesmer, dziękując zebranym za przybycie.



Nowy ołtarz oraz ambonę i pulpit wykonano z marmuru według projektu Grzegorza Chojnackiego.



źr. Diecezja Bydgoska