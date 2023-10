PiS w Toruniu: Wynik potwierdza, że Polacy wybierają PiS i Zjednoczoną Prawicę

2023-10-15, 23:05 Michał Zaręba/Redakcja

Maria Mazurkiewicz i Adrian Mól/fot. Michał Zaręba

- Nie przywiązuję się do wyniku, bo przy tej frekwencji może się okazać, że są zupełnie inne. Na pewno zwyciężyliśmy i z tego się cieszymy – komentuje w Toruniu Maria Mazurkiewicz, kandydatka PiS do Senatu.

- Ten wynik tylko potwierdza, że Polacy wybierają Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę. To jest najważniejsza informacja – dodaje Adrian Mól, kandydat do Sejmu. - Natomiast pod znakiem zapytania jest to, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński - czy stworzymy kolejny rząd na kolejne cztery lata. Na to pewnie będziemy musieli poczekać kolejne dwa dni, jak wskazują też osoby, które zajmują się badaniami sondażowymi. To będą więc dwa dni niepewności dla nas. Największym zaskoczeniem jest dla mnie wynik Konfederacji. Mówiąc szczerze - nie spodziewałem się aż tak niskiego. Natomiast na pewno wszystkich zeskoczyła wysoka frekwencja. (...)