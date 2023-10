Posłanka Joanna Borowiak: Jestem przekonana, że przypadnie nam tworzenie rządu

2023-10-15, 22:24 Agnieszka Marszał/Redakcja

Sztab PiS we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał

- Nie było dotychczas takiej sytuacji, żeby jakaś partia trzeci raz wygrała wybory. Prawo i Sprawiedliwość to zrobiło – mówi posłanka PiS z Włocławka Joanna Borowiak.

- Ten wynik bardzo cieszy dlatego, że po raz kolejny Polacy nam zaufali. Zrobiliśmy to po raz trzeci - wygrywamy wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu, a przy rekordowej frekwencji oznacza to, że Polacy chcieli pójść do urn – mówi posłanka Borowiak. - Jeszcze czekamy na ostateczne wyniki. Jestem przekonana, że będą jeszcze lepsze dla Prawa i Sprawiedliwości. Polacy pokazali dzisiaj, że zaufali nam po raz trzeci - że programy, które realizowaliśmy do tej pory są potrzebne. Przede wszystkim jednak chcę zwrócić uwagę, że ta kadencja - druga kadencja Prawa i Sprawiedliwości, która dobiega końca - była szczególnie trudna. Przypadała na nią światowa pandemia, wojna, którą Rosja wytoczyła Ukrainie i wojna hybrydowa, która cały czas się toczy na granicy polsko-białoruskiej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze reagował natychmiast (…)