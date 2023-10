Bydgoski sztab Nowej Lewicy: Cieszymy się, że odsunęliśmy PiS od władzy

2023-10-15, 21:49 Tomasz Kaźmierski/Redakcja

Radość w bydgoskim sztabie Nowej Lewicy/fot. Tomasz Kaźmierski

W bydgoskim sztabie Nowej Lewicy ogromna radość. - Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom Kujaw i Pomorza za to, że zaufali nam i 8,6 proc. powiedziało: „tak, możecie dalej rządzić Polską” – komentuje poseł Jan Szopiński.

- Emocje, które odczuwamy dzisiaj targają zdecydowaną większością Polaków. Odsunęliśmy PiS od władzy, rząd PiS-u od poniedziałku się skończyły – mówi poseł Jan Szopiński. - Wszystko to, co jest po stronie opozycji, co opozycja deklarowała, czyli otwartość, uśmiech, czyli prawa europejskie, pozostanie w Unii Europejskiej i wszystkie elementy związane z równym traktowaniem mieszkańców naszego kraju będą aktualne. My na Kujawach i Pomorzu prowadziliśmy kampanię – tak, jak i w całej Polsce - z pozostałymi ugrupowaniami, bynajmniej nie atakując się wzajemnie. Myślę, że tak będziemy tworzyli w Polsce rząd mając szansę i okazję pokazania, że wszystko to, co mówiliśmy w kampanii wyborczej, chcemy razem realizować. (...)



- To dobry dzień dla Polski, dobry dzień dla polskiej demokracji i dobry dzień dla milionów Polaków, którzy wybrali dzisiaj opozycję do władzy - komentuje poseł Krzysztof Gawkowski. - Wybrali Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę, żeby stworzyły wspólny rząd - żeby ten rząd dawał poczucie bezpieczeństwa i żeby dał świeżego powietrza, którego za rządu PiS-u brakowało. (...)