Politycy Koalicji Obywatelskiej w Toruniu: Wyborcy zdecydowali o zmianie w Polsce

2023-10-15, 21:47 Monika Kaczyńska/Redakcja

Toruński sztab Koalicji Obywatelskiej, przemawia poseł Tomasz Lenz/fot. Monika Kaczyńska Toruński sztab Koalicji Obywatelskiej/fot. Monika Kaczyńska

- Przed wyborami nie wiedziałem, czy przekroczymy 30 proc., więc 31,6 proc. to dla mnie duży sukces – komentuje poseł Tomasz Lenz.

- Dzisiaj przez cały dzień wiał wielki wiatr i wszyscy mówili, że to wiatr zmiany. Widzimy po tych wynikach, że wyborcy zdecydowali o zmianie w Polsce – mówił Grzegorz Karpiński. - Wyborcy oddali 250 mandatów demokratycznej opozycji. Odrzucili styl uprawiania polityki, z którym mieliśmy do czynienia przez 8 lat i to, co mnie najbardziej cieszy to fakt, że wracają na agendę polityczną ważne dla Polaków tematy - członkostwo Polski w Unii Europejskiej porządnie zakorzenione, prawa kobiet i rozwój gospodarczy. (...)



- Nie wiedziałem, czy przekroczymy 30 proc., więc jest dla mnie to jest duży sukces – dodał poseł Tomasz Lenz. - Pamiętajmy, że start Trzeciej Drogi w tych wyborach to był też start ugrupowania, z którym do pewnego momentu rywalizowaliśmy o elektorat, ale potem przewodniczący Donald Tusk dał sygnał do współpracy, do wzajemnego realizowania celów, pomagania sobie. Trzecia Droga zdobyła znakomity wynik, brawo! Dzięki temu mamy też większość w Parlamencie i opozycja będzie mogła rządzić. (...)