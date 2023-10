Bydgoski sztab PiS: Trzeci raz z rzędu wygrywamy wybory, przy rekordowej frekwencji

2023-10-15, 21:10 Robert Erdmann/Redakcja

Radość w bydgoskim sztabie PiS-u/fot. Łukasz Schreiber, Facebook Minister Łukasz Schreiber w bydgoskim sztabie PiS/Łukasz Schreiber, Facebook

- Pierwszy raz w historii Polski – po dwóch kadencjach – Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory przy rekordowej frekwencji, która przekracza 70 proc. - cieszy się minister Łukasz Schreiber.

W bydgoskim sztabie PiS w hotelu Holiday Inn zgromadziło się ponad 100 osób. Po ogłoszeniu wyników sondażu rozległy się głośne oklaski i okrzyki.



Łukasz Schreiber: To dla nas duży sukces

- Po 8 latach rządów Platforma straciła blisko 20 proc. poparcia i kilka milionów głosów. To pokazuje, jak wielkim sukcesem jest ten wynik. Ale poczekajmy, ja bym nie wyciągał jeszcze ostatecznych wniosków. To sytuacja, w której tak naprawdę niewielkie przesunięcia mogą spowodować różnice wyników. Do tego dochodzi jeszcze to, że pewnie w każdym okręgu w tym momencie toczyć się będzie walka o to, kto bierze ostatni mandat. Wygląda na to, że uzyskaliśmy między 200 a 220 mandatów – tak, czy inaczej jest to znakomity rezultat. Gratuluję wszystkim osiągniętych wyników, czekamy teraz na oficjalne. (...)



Paweł Szrot: Apeluję do przeciwników, by respektowali wyrok demokracji

- Po pierwsze PiS wygrało po raz trzeci i to się raczej już nie powinno zmienić, a co do reszty - pewnego kształtu koalicji rządowej - wszystko jest tak naprawdę otwarte - komentuje Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP. - To jest tylko exit poll - apeluję do naszych przeciwników, żeby w każdym przypadku respektowali wyrok demokracji, respektowali decyzję polskiego narodu. My to na pewno zrobimy. Teraz wielka rola pana prezydenta w zapewnieniu stabilności Polsce - zarówno w zwołaniu pierwszego posiedzenia, jak i mianowaniu w pierwszym kroku prezesa Rady Ministrów. Wszystko jest dobrze, spokojnie czekamy na ostateczny wynik wyborów.



Jarosław Wenderlich: Poczekajmy na oficjalne wyniki

- Uważam, że należy poczekać, bo to na razie są wyniki sondażowe. Dopiero jak PKW ogłosi oficjalne, poznamy dokładną liczbę mandatów, która będą należeć do Prawa i Sprawiedliwości - dodaje minister Jarosław Wenderlich. - Wtedy będą dyskusje, czy program Prawa i Sprawiedliwości będzie dalej realizowany, ale pamiętajmy, że kolejny raz z rzędu Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory. (...)



Bartosz Kownacki: Mamy kapitał do stworzenia rządu

- Na ten moment odbija się pewnie prorosyjskość i dobry wynik Trzeciej Drogi - komentuje poseł Bartosz Kownacki. - Gdyby wynik Trzeciej Drogi był o 3 proc. mniejszy, to w zasadzie mielibyśmy trzecią kadencję, a teraz musimy poczekać. Jest duża ilość jeszcze odmów w badaniu exit poll i może być tak, że te wyniki jeszcze trochę będą zachwiane. Ale to jest naprawdę sukces po ośmiu latach - po COVID-zie, po wojnie na Ukrainie, po inflacji - to jest naprawdę niebywały sukces. To jest kapitał do stworzenia rządu, bo to my pewnie będziemy teraz wystawiali swojego kandydata jako pierwszego, a później ewentualnie nie widzę możliwości, żeby te cztery partie stworzyły rząd, który przetrwa dłużej niż dwa lata, jeżeli w ogóle by doszło do takiej sytuacji.



Mikołaj Bogdanowicz: Wygraliśmy po raz kolejny

- Jednoznacznie nie ma w tej chwili jeszcze wiedzy, kto będzie krajem rządził, ale wygraliśmy po raz kolejny wybory po tak trudnych ośmiu latach - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - Myślę, że to jest bardzo duży sukces i dziękuję tym wszystkim, którzy na niego pracowali w całej Polsce, a szczególnie w regionie. (...)