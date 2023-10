Studio wyborcze Polskiego Radia PiK: wstępne wyniki, frekwencja, komentarze. Start tuż po 21:00

2023-10-15, 18:28 Redakcja

W studiu Polskiego Radia PiK tuż po godz. 21:00 rozpocznie się studio wyborcze/fot. Rafał Wojtkowiak/ PR PiK

W czasie audycji połączymy się ze sztabami wyborczymi z regionu. Kampanię podsumują prof. Radosław Sojak, socjolog UMK i prof. Radosław Sajna - Kunowsky, politolog UKW. Program poprowadzą red. Michał Jędryka i red. Marcin Kupczyk.

W Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze będą otwarte do 21.00.

Do głosowania uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców. Wybory odbywają się w 31 tys. 497 obwodach głosowania. Polacy przebywający podczas wyborów za granicą głosują w jednym z 320 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski.

Trwa cisza wyborcza, która rozpoczęła się w piątek o północy. Do zakończenia głosowania zakazana jest agitacja na rzecz konkretnych komitetów wyborczych lub poszczególnych kandydatów do Sejmu czy Senatu. Nie można też agitować na rzecz głosowania na poszczególne pytania referendalne. Zakaz obowiązuje też w Internecie. Za złamanie ciszy wyborczej grozi nawet milion złotych grzywny. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza zakończy się o godz. 21.

Szacunkowe wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych oraz w referendum, czyli wyniki badania exit poll zostaną przedstawione w tuż po godzinie 21.