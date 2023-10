Polska głosuje. Przed lokalami wyborczymi na Kujawach i Pomorzu duży ruch. Jeden incydent

Głosowanie w jednej z przemyskich komisji/fot. PAP/Darek Delmanowicz

W kraju odbywają się wybory do Sejmu i Senatu, a także referendum. Lokale wyborcze będą czynne do 21.00. W Kujawsko-Pomorskiem ich otwarcie przebiegało bez zakłóceń. Jak dotąd doszło do jednego incydentu - próby wyniesienia z lokalu wyborczego karty referendalnej.

Wokół lokali wyborczych widać ruch. W Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku poinformowano nas, że wszystkie lokale wyborcze były otwarte zgodnie z wyznaczoną godziną. Przed niektórymi już przed siódmą ustawiały się kolejki wyborców. Jak usłyszeliśmy w Biurze Wyborczym w Bydgoszczy, obwodowe komisje wyborcze zaczęły pracę tak, jak powinny. Także według toruńskiej delegatury Biura Wyborczego wszystkie lokale zostały otwarte o czasie, bez zakłóceń. Później w regionie doszło jednak do incydentu. Lipnowska policja interweniowała w sprawie wydarzenia w lokalu w Radomicach, z którego wyborca wyniósł kartę referendalną.



W woj. kujawsko-pomorskim są dwa okręgi w wyborach do Sejmu - bydgoski (nr 4) i toruński (nr 5) i pięć okręgów w wyborach do Senatu - bydgoski (9), inowrocławski (10), toruński (nr 11), grudziądzki (12) i włocławski (13). Do Sejmu zostanie wybranych: 12 posłów w okręgu bydgoskim i 13 w okręgu toruńskim.



O zasadach obowiązujących w czasie wyborów przypomina Adam Chyla, dyrektor bydgoskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.



- Każdy wyborca może odebrać od komisji wszystkie przeznaczone dla niego karty do głosowania, czyli po jednej karcie w wyborach do sejmu, senatu i referendum, bądź też niektóre z nich. I tutaj mogą wchodzić w grę różne sytuacje. Przykładowo: wyborca nie pobiera karty do sejmu, do senatu, czy przeznaczonej do głosowanie w referendum, bądź też jakieś inne konfiguracje. Należy to zgłosić Obwodowej Komisji Wyborczej bezpośrednio po przybyciu do lokalu wyborczego, po podejściu do komisji, tak, aby dana Obwodowa Komisja Wyborcza wiedziała, jakie danemu wyborcy karty do głosowania powinna wydać zgodnie z jego żądaniem - tłumaczy Adam Dyla, dyrektor bydgoskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.



- Obowiązkiem Obwodowej Komisji Wyborczej jest odnotowanie w spisie wyborców w rubryce spisu uwagi informacji o tym, który, czy których kart do głosowania dane wyborca nie pobrał. Ta adnotacje urzędowa służy tylko do jednego celu, a mianowicie do tego, aby rozliczyć potem karty do głosowania na etapie ustalania wyników głosowania sporządzenia protokołu głosowania. Wyłącznie w tym celu obwodowa komisja wyborcza umieszcza przy nazwiskach wyborców, którzy nie pobrali jakichś kart do głosowania tego rodzaju informacje - mówił Adam Dyla.



- Jeśli chodzi o głosowanie w referendum ogólnokrajowym, to pamiętajmy o tym, że w tym referendum zostały zadane cztery pytania. Pod każdym z pytań będą dwie kratki: jedna przeznaczona na umieszczenie odpowiedzi pozytywnej „tak" i druga przeznaczona na udzielenie odpowiedzi negatywnej „nie". Wyborca, aby oddać ważny głos, na każde z tych pytań powinien wskazać tylko jedną z tych dwóch możliwych odpowiedzi, czyli umieścić znak „X" w kratce obok odpowiedzi „tak", bądź też w kratce obok odpowiedzi „nie" - tłumaczył Dyla.



Ważne, by do lokalu wyborczego udać się z ważnym dowodem tożsamości.



Lokale wyborcze czynne będą od 7.00 do 21.00.