Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga w Szubinie z postulatami dla kobiet. Konferencja i marsz

2023-10-13, 21:30 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Najpierw była konferencja prasowa, po niej marsz kobiet pod hasłem „Cicho już byłyśmy". W Szubinie o prawie kobiet do aborcji mówili kandydaci do Sejmu z Listy Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi w okręgu 4/fot. redakacja Europoseł Patryk Jaki na spotkaniu w Szubinie/fot. Elżbieta Rupniewska

Najpierw była konferencja prasowa, po niej marsz kobiet pod hasłem „Cicho już byłyśmy". W Szubinie o prawie kobiet do aborcji mówili kandydaci do Sejmu z Listy Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi w okręgu 4.

Liderka listy KO Iwona Kozłowska mówiły, że pod rządami PiS Polki nie mogą czuć się bezpiecznie i zachęcała kobiety do udziału w wyborach:



– Zachęcamy kobiety, dziewczyny, wszystkie panie ,do pójścia na wybory. To w naszych rękach jest przyszłość Polek i Polaków. Na naszych listach, na listach opozycji jest najwięcej kobiet – mówiła posłanka Iwona Kozłowska.



Kandydatki i kandydaci Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi wspomnieli także o prawie do antykoncepcji i bezpłatnej procedury in vitro.



Następnie uczestnicy konferencji prasowej i ich zwolennicy przeszli z transparentami pod Dom Kultury w Szubinie, gdzie odbywało się spotkanie wyborcze kandydatów PiS do parlamentu: Patryka Jakiego i Ireneusza Stachowiaka. Jaki poparł kandydaturę Stachowiaka do sejmu. Wystąpienie eurodeputowanego zakłóciła grupa osób, która weszła do sali, gdzie odbywało się spotkanie.



Więcej w relacjach Elżbiety Rupniewskiej i Marcina Glapiaka.