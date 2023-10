Polskie drogi i wspieranie rodzimych produktów w wyborczym programie Marcina Wrońskiego

2023-10-13, 23:00 Marcin Glapiak/Redakcja

Marcin Wroński/fot. Marcin Glapiak

Marcin Wroński kandydat na posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości podsumował swoją kampanie. Polityk przypomniał swoje najważniejsze postulaty.

– Jeżeli chodzi o mój program, to oczywiście są to kwestie komunikacyjne. Przebudowa, modernizacja drogi nr 15 z Inowrocławia do Gniezna, łatwiejsze połączenie nas z drogą ekspresową i dalej do Poznania, i do autostrady A1. Z drugiej strony, modernizacja drogi do Torunia i połączenie nas z autostradą A2, plus modernizacja drogi 25 i to przez całe województwo kujawsko-pomorskie, bo to jest nasza główna trasa, którą jeździmy do województwa zachodniopomorskiego, do środkowego Pomorza – wyjaśnia Marcin Wroński.



Marcin Wroński zapewnił też, że jako poseł będzie współpracował z rządem i samorządem, czego jego zdaniem nie potrafił obecny prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Polityk dodał jeszcze, że nadal zamierza działać na rzecz wspierania polskich produktów i usług.