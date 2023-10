2023-10-14, 11:49 Małgorzata Burchardt

Raz na zielono z 14 października 2023 [wideotransmisja od godz. 12:05]

Jesień w ogrodzie to osobliwy czas. Niektórzy wygodnie rozsiadają się w domach i wolą jedynie patrzeć, jak ich ogród nabiera złotych barw. Inni decydują się zakasać rękawy i przygotować swój skrawek zieleni na nadejście zimy, bo wiedzą, że prace wykonane teraz zaowocują (i to dosłownie), gdy nadejdzie wiosna.



Co warto zrobić, o czym pamiętać? Podpowiedzą eksperci. Telefon czynny w trakcie programu: 52 345-50-90. Do kontaktu i wysłuchania audycji zaprasza Małgorzata Burchardt.



