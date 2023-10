Poważne komplikacje po porodzie. Policja pilotowała kobietę w drodze do szpitala [wideo]

Pięćdziesiąt projektów wybrali torunianie do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Najwięcej dotyczyło ekologii. Do podziału było ponad 7,5 mln zł. Czytaj dalej »

Koalicja Obywatelska podsumowała w Toruniu kampanię wyborczą. Jak mówili kandydaci do Sejmu i Senatu, był to czas wytężonej pracy oraz spotkań z mieszkańcami… Czytaj dalej »

Sierżant sztabowy Marek Baranowski i młodszy aspirant Mariusz Fałdziński dostali zgodę od dyżurnego inowrocławskiej komendy na zorganizowanie pilotażu do szpitala w Bydgoszczy. Po chwili radiowóz na sygnałach dźwiękowych i świetlnych „prowadził” pojazd volvo drogą krajową numer 25 w kierunku bydgoskiego szpitala. Podczas trasy policjanci nawiązali kontakt ze szpitalem informując, że jedzie pacjentka, której życie lub zdrowie może być zagrożone. Po dotarciu do bydgoskiej lecznicy kobieta została przekazana służbie medycznej.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.