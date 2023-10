Ponad 10 tysięcy mieszkańców Torunia podzieliło budżet obywatelski. Wygrały zwierzęta

Koalicja Obywatelska podsumowała w Toruniu kampanię wyborczą. Jak mówili kandydaci do Sejmu i Senatu, był to czas wytężonej pracy oraz spotkań z mieszkańcami… Czytaj dalej »

– Ogólnomiejskich projektów jest osiem – podaje Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej. – Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt uzyskał najwięcej, bo aż 3336 głosów. Każdego roku, jeżeli jest zgłaszany projekt związany ze schroniskiem, zwykle króluje on na listach i ma największe poparcie ze strony uczestników programu, podobnie jak pomoc młodym zwierzętom, zakup inkubatora na wyposażenie ekopatrolu, który także może liczyć na duże wsparcie (...). W głosowaniu wzięło udział 10 tysięcy 857 osób. Zainteresowania głosujących coraz częściej kierują się w stronę zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym. – Zieleń, ekologia, zwierzęta, później sport, rekreacja, place zabaw – to są inwestycje najczęściej wybierane w ramach budżetu obywatelskiego - mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia. Więcej w relacji Michała Zaręby.

