Нагороди для вчителів, навчання на шевця та виборча тиша
24 вчителі отримали нагороди від президента Іновроцлава. Урочистості з нагоди Дня освіти в суботу відбулися в Міському театрі.
Бидгощ – це, мабуть, перше місто в Польщі, де після десятирічної перерви
можна буде навчитися професії шевця. Договір з цього приводу уклали в
Закладі І ступеня професійно-технічного училища ремесел та підприємництва.
Набір заплановано на наступний навчальний рік, але якщо комусь цікаво, то
може почати вчитися виготовляти взуття вже зараз.
У неділю відбудуться парламентські вибори та референдум. Виборча тиша
почнеться в суботу опівночі. До закриття виборчих дільниць у неділю ввечері
не можна проводити передвиборчу агітацію та розповсюджувати виборчі
матеріали, в тому числі в Інтернеті.