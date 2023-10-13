Нагороди для вчителів, навчання на шевця та виборча тиша

2023-10-13, 13:32 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

У неділю відбудуться парламентські вибори та референдум. Виборча тиша почнеться в суботу опівночі/fot. D.Delmanowicz/PAP/archiwum

24 вчителі отримали нагороди від президента Іновроцлава. Урочистості з нагоди Дня освіти в суботу відбулися в Міському театрі.

Бидгощ – це, мабуть, перше місто в Польщі, де після десятирічної перерви

можна буде навчитися професії шевця. Договір з цього приводу уклали в

Закладі І ступеня професійно-технічного училища ремесел та підприємництва.

Набір заплановано на наступний навчальний рік, але якщо комусь цікаво, то

може почати вчитися виготовляти взуття вже зараз.



У неділю відбудуться парламентські вибори та референдум. Виборча тиша

почнеться в суботу опівночі. До закриття виборчих дільниць у неділю ввечері

не можна проводити передвиборчу агітацію та розповсюджувати виборчі

матеріали, в тому числі в Інтернеті.