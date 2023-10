Łukasz Schreiber w Śliwicach: Udało się zrobić więcej, niż obiecaliśmy

2023-10-13, 14:01 Marcin Doliński/Redakcja

Łukasz Schreiber ogłosił wsparcie finansowe na rozbudowę ośrodka zdrowia w Śliwicach/fot: Marcin Doliński

Minister w Kancelarii Premiera podsumował swoją wyborczą kampanię. Łukasz Schreiber rano odwiedził gminę Śliwice, gdzie poinformował o wsparciu finansowym na rozbudowę ośrodka zdrowia, minister zachęcał też do głosowania w wyborach.

– Myślę, że jeżeli spojrzymy na efekty tych ostatnich ośmiu, ale przede wszystkim pięciu lat, to mam nadzieję, że państwo przyznacie, że ta nasza wspólna praca przyniosła szereg dobrych rzeczy. Tak naprawdę zdecydujecie państwo o sprawach najważniejszych. O tym, czy warto zaryzykować ten rozwój społeczno-gospodarczy z ostatnich ośmiu lat. Mogę to mówić, patrząc państwu prosto w oczy, że udało się dotrzymać słowa w każdej z tych spraw. Co więcej, udało się zrobić więcej, niż to, co obiecaliśmy cztery lata temu w stosunku do gminy Śliwice – podkreślił Schreiber.



– Dzięki jego (Łukasza Schreibera – przyp.) zaangażowaniu, również pana premiera, otrzymaliśmy z rezerwy kolejny milion 100 tysięcy złotych dofinansowania na rozbudowę drugiej części naszego ośrodka zdrowia – dodał Daniel Kożuch, wójt gminy Śliwice.



Jeszcze dzisiaj minister odwiedzi między innymi Gostycyn, Sępólno krajeńskie, Nakło. Kampanię zakończy wielkim sportowym finałem w Politechnice Bydgoskiej.