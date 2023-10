Zasiłek pogrzebowy, renta wdowia i rewaloryzacje do emerytur. Program Lewicy dla seniorów

Od ucha do ucha do 15:00

– Zasiłek pogrzebowy powinien wynosić 8 tysięcy złotych. Po drugie, mówimy mocno i wyraźnie, renta wdowia. Po trzecie dwukrotne w ciągu roku waloryzacje rent i emerytur. Nie może być tak, że seniory są dzieleni na tych, którzy mają 75 lat i więcej oraz 65 lat i więcej. Wszystkie leki na receptę w Polsce powinny być za 5 złotych. Taki projekt ustawy przygotowała Lewica – wymieniał poseł Krzysztof Gawkowski, lider listy Lewicy w okręgu bydgoskim. – Jutro Dzień Edukacji Narodowej, apelujemy z placu Piastowskiego w Bydgoszczy do wszystkich polskich nauczycieli, pedagogów. Do wszystkich pracowników administracji szkół i obsługi. Idźcie na wybory, 16 października 2023 roku polska szkoła może być szkołą szczęśliwą, bez ministra Czarnka – dodał kandydat na posła Jan Szopiński. W czasie konferencji poruszona była kwestia ratownictwa medycznego. Pojawiła się też propozycja bonu weterynaryjnego dla seniorów, którzy opiekują się zwierzętami oraz propozycja wliczania do stażu pracy okres zatrudniania na umowach cywilno-prawnych. W konferencji wzięli udział: poseł Krzysztof Gawkowski, poseł Jan Szopiński, Karolina Kozłowska i Michał Wysocki.

