Fundacja Generał Zawackiej z rządowym dofinansowaniem. „To dzieło jej życia”

2023-10-13, 11:29 Michał Zaręba/Redakcja

Fundacja Elżbiety Zawackiej otrzymała 70 tysięcy złotych/fot: Michał Zaręba

Toruńska Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej otrzymała wsparcie z Rezerwy Ogólnej Prezesa Rady Ministrów. To ponad 70 tysięcy złotych – przekazał Krzysztof Szczucki Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

– To jest kwota, która myślę, że jakoś się przyda i zasili fundację w tym roku. W kolejnych latach także będę o to zabiegał, żeby fundacja mogła rozwijać swoją działalność. Bardzo proszę pani prezes o przyjęcie – dodał Szczucki.



– Myślę, że tutaj w Toruniu nie muszę przekonywać i opowiadać, czym jest Fundacja Elżbiety Zawackiej. Przede wszystkim to dzieło jej życia. Myślę, że najważniejsze. Ta działalność dla pamięci historycznej była dla pani profesor ogromnie ważna. Działamy 33 lata, mamy 10 tysięcy teczek osobowych, 80 publikacji, 70 numerów biuletynu, 13 pomników i tablic, jakie odsłoniliśmy nie tylko w Toruniu, ale również w kujawsko-pomorskim. Trzeba robić wszystko, żeby to przetrwało. Wiem, że te środki muszą być ekspresowo wydane, ale to żaden problem. Będziemy mogli skorzystać i kupić sprzęt komputerowy. Wszystko to wymaga odnowienia – mówiła Dorota Zawacka-Wakarecy, prezes Fundacji generał Elżbiety Zawackiej.



Krzysztof Szczucki otwiera listę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu toruńsko-włocławskim.