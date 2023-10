Kandydat Paktu Senackiego: Nie da się zbudować nic dobrego w oparciu o nienawiść

2023-10-12, 22:00 Marcin Glapiak/Redakcja

Konferencja prasowa Ryszarda Brejzy w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

Ryszard Brejza - kandydat do Senatu reprezentujący Pakt Senacki -podsumował dziś w Parku Solankowym w Inowrocławiu swoją kampanię wyborczą. - Była bardzo brutalna ze strony polityków PiS - powiedział.

- Popatrzcie po tej kampanii, jaka Polska nas czeka - z jakimi obyczajami. Jeżeli nie skończy się ta władza, to język nienawiści i obyczaje typowo dyktatorskie, charakterystyczne dla Putina i Łukaszenki wkroczą do zakładów pracy, szkół, urzędów i do naszych rodzin – mówił Ryszard Brejza. - Nie da się zbudować niczego dobrego w oparciu o nienawiść, wyszydzanie, odzieranie z godności innych ludzi tylko dlatego, że mają inne poglądy polityczne.



Na koniec Ryszard Brejza zaapelował do wyborców, aby 15 października wzięli udział w wyborach - po to, „aby nikt więcej nie narzucał nam, jak mamy żyć”.