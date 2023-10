Radna Szabelska: Chaos komunikacyjny w Bydgoszczy, kierowcy nie są dobrze informowani

2023-10-12, 21:33 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Konferencja radnej Grażyny Szabelskiej/fot. Elżbieta Rupniewska

Problemom komunikacyjnym w Bydgoszczy i trudnej sytuacji w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych poświęcona była konferencja prasowa Grażyny Szabelskiej.

- Nie mamy nic przeciwko budowie zbiorników retencyjnych, ale ich budowa wywołała chaos komunikacyjny, z którym miasto sobie nie radzi - mówiła radna Bydgoszczy, kandydatka do Sejmu Prawa i Sprawiedliwości. - Kierowcy nie są dobrze informowani, w którym miejscu należy się spodziewać zakazu wjazdu. Skarżą się, że wjeżdżają w jakieś miejsce i dopiero potem orientują się, że już nie mogą dalej jechać, co powoduje kolosalne korki, zdenerwowanie mieszkańców i kierowców. To jest dowód na to, że miasto nie poradziło sobie z organizacją tego przedsięwzięcia.



Jak mówiła Grażyna Szabelska, w korkach stoją też autobusy MZK, co jeszcze pogłębia i tak złe funkcjonowanie komunikacji autobusowej - brakuje kierowców, niektóre kursy wypadają. Z pisma prezydenta miasta do władz spółki wynika, że możliwe jest przekazanie obsługi kolejnych linii prywatnym przewoźnikom. - Czy to furtka do prywatyzacji MZK? - pytała dziś radna Szabelska.



Obecny na konferencji radny PiS Jerzy Mickuś wyraził nadzieję, że głos Grażyny Szabelskiej jako kandydatki na posła będzie lepiej słyszalny, niż głos radnych.