Minister Gembicka: Przez cztery lata pokazałam, że jestem cały czas z mieszkańcami

2023-10-12, 20:58 Marcin Doliński/Redakcja

Konferencja minister Anny Gembickiej na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Anna Gembicka podsumowała dzisiaj swoją kampanię wyborczą. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi ze swoimi sympatykami spotkała się na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu.

- Przez te cztery lata pokazałam, że jestem cały czas w terenie i z mieszkańcami. Rozmawiam z nimi i realizuję te kwestie, te pomysły, z którymi się do mnie zgłaszają – mówiła minister Gembicka. - Obiecuję, że jeżeli powierzą mi państwo mandat zaufania, to będę to kontynuować. Będę cały czas z mieszkańcami - zgodnie z moim hasłem - „Jestem stąd, jestem dla Was”.



- Bardzo dziękujemy. To nie tylko wsparcie finansowe, które jest olbrzymie - ostatnie cztery lata to jest budżet inwestycji rządowych tylko i wyłącznie, sięgający blisko 50 miliona złotych. Powinniśmy podziękować za tą aktywność, która jest na co dzień i przez cały czas – mówił jeden z mieszkańców.



Kandydatka do Sejmu z listy Pis w okręgu numer 5 wymieniła również inwestycje, które będą realizowane w Grudziądzu dzięki jej pomocy - to budowa nowej hali targowej, nowej komendy straży pożarnej czy remont generalny dworca PKP.