Trzecia Droga w Bydgoszczy: Wydatki na edukację i pensje nauczycieli muszą wzrosnąć

2023-10-12, 20:02 Radosław Łączkowski/Redakcja

Konferencja Trzeciej Drogi w Bydgoszczy/fot. Radosław Łączkowski

Zbliża się Dzień Edukacji Narodowej, z tej okazji nauczyciele i jednocześnie kandydaci Trzeciej Drogi - Sławomir Drelich i Rafał Schaffrath - przedstawili pomysły koalicji na uzdrowienie polskiego szkolnictwa.

- Dzień Edukacji Narodowej to jest taki moment, kiedy wszyscy wręczają nauczycielom różnego rodzaju nagrody i dyplomy. Ciemne chmury, które nadciągają trochę obrazują sytuację polskiej edukacji. Nakłady na polską edukację porównać można do równi pochyłej – mówił Sławomir Drelich.



Kandydaci przytoczyli dane z Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku. Wydatki na polską edukację wynoszą prawie 5 procent PKB. Ten współczynnik spada, a to zdaniem Trzeciej Drogi ma znaczący wpływ na sytuację nauczycieli, szkół i samorządów. Dla porównania 13 procent PKB przeznacza się na wydatki emerytalno-rentowe.



Trzecia Droga proponuje podwyższenie pensji dla nauczycieli początkujących do średniej krajowej, czyli 7100 złotych brutto. Na chwilę obecną stawka wynosi 3690 zł. Kandydaci poruszyli kwestię liczby godzin, zadań domowych dla uczniów i reformy podstawy programowej.