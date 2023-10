Politycy PiS w Toruniu: Utrzymanie sześciu mandatów w okręgu to byłby pełen sukces

2023-10-12, 19:32 Michał Zaręba/Redakcja

Przemysław Przybylski i Adrian Mól/fot. Michał Zaręba

Do udziału w wyborach i referendum - zachęcali w Toruniu politycy Prawa i Sprawiedliwości - na finiszu kampanii.

Na pytanie, jaki wynik w okręgu toruńsko-włocławskim uznałby za sukces, kandydat do Sejmu Adrian Mól odpowiedział, że utrzymanie w okręgu sześciu mandatów. - Sondaże, które śledzę wahają się między pięcioma a sześcioma. Na pewno pięć to też byłby dobry wynik, ale sześć to byłby pełen sukces w utrzymaniu zwycięstwa, które mieliśmy w 2019 roku – mówił Mól. - Chociaż trudno porównać wybory z 2019 roku do tego, co mamy teraz. Pojawiły się różne siły polityczne, różne partie - również mniejsze.



- Nic o nas bez nas. Zachęcam, żeby w sumieniu i w mądrości uczestniczyć w wyborach. Oczywiście zachęcam też do wyboru członków Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy mogli dalej kontynuować dobrą zmianę - dodał Przemysław Przybylski, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnik wojewody do spraw samorządu terytorialnego.