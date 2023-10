Opozycja w Grudziądzu: Te wybory są ważne, bo dają wiarę, że w Polsce może być normalnie

Trasa S10 na odcinku od Bydgoszczy do autostrady A1, budowa drugiego most na Wiśle w bydgoskim Fordonie i obwodnic dla Strzelna, Kruszwicy i Nowej Wsi Wielkiej… Czytaj dalej »

Na bydgoskim Starym Rynku stanął budzik odliczający godziny i minuty do rozpoczęcia wyborów. To część akcji profrekwencyjnej „Nie śpij, bo cię przegłosują”. Do… Czytaj dalej »

- Polsce grozi ogromne niebezpieczeństwo. Jedyną szansą, by zablokować pakt migracyjny jest pójście do referendum i zagłosowanie cztery razy na „nie'… Czytaj dalej »

- Ostatnie słowa prezesa Kaczyńskiego z dnia wczorajszego pokazują bardzo smutną perspektywę absolutnie wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wczoraj to po raz pierwszy powiedział – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Szymański. - Zostałyśmy ograbione z wielu praw, a do tego jesteśmy bardzo mocno poniżane przez te 8 lat - dodała Beata Gurbin, Trzecia Droga . - Przez ostatnie 4 lata w Grudziądzu PiS nie wykazywał żadnych inicjatyw. W momencie, kiedy odbył się Kongres Wielkopolski pokochał nagle Olimpię Grudziądz, pokochał nagle GKM Grudziądz – mówił Łukasz Kowarowski, Nowa Lewica. - Te wybory są bardzo istotne - po to, żeby dać wiarę, że może być jeszcze w Polsce normalnie. Taka ma Polska być radosna i uśmiechnięta – mówił senator Ryszard Bober.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.