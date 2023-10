Kandydatki Polski 2050 obiecują więcej żłobków i namawiają do głosowania na kobiety

2023-10-12, 17:03 Monika Kaczyńska/Redakcja

Kandydatki w wyborach z ramienia Polski 2050 Szymona Hołowni, startujące z list Trzeciej Drogi/fot. Monika Kaczyńska

Kobiece postulaty w ramach programu „Kobiety, do przodu!" przedstawiły w Toruniu kandydatki na posłów Polski 2050 Szymona Hołowni, startujące z list Trzeciej Drogi.

To m.in. refundacja antykoncepcji i in vitro. Kandydatki apelowały też o głosowanie w nadchodzących wyborach na kobiety. - Poruszam temat żłobków, ponieważ mamy z tym bardzo duży problem w Polsce – mówiła Karolina Rucińska, nr 15 na liście Trzeciej Drogi. - Dlatego my jako Trzecia Droga zobowiązujemy się do jak najszybszego utworzenia 100 tys. miejsc w żłobkach. To koszt około 3,1 miliarda zł, czyli tak naprawdę sześć razy mniej niż koszt babciowego.



- Przedstawiam postulat: „15-latka ma prawo samodzielnie iść do ginekologa” – dodała Katarzyna Płonka, nr 23 na liście Trzeciej Drogi. - Wiemy ze statystyk, że tylko 16 proc. dziewcząt w wieku od 13 do 15 roku życia było przebadane ginekologicznie.



W konferencji wzięła też udział „trójka" na liście - Beata Gurbin.