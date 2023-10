Budzik odlicza minuty do wyborów. Prezydenci miast w regionie zachęcają do głosowania

2023-10-12, 16:31 Agnieszka Marszał, Marta Kocoń/Redakcja

Na bydgoskim Starym Rynku stanął budzik odliczający godziny i minuty do rozpoczęcia wyborów/fot. Marta Kocoń

Na bydgoskim Starym Rynku stanął budzik odliczający godziny i minuty do rozpoczęcia wyborów. To część akcji profrekwencyjnej „Nie śpij, bo cię przegłosują”. Do udziału w wyborach zachęca też prezydent Włocławka.

Do zagłosowania w niedzielę zachęcali w Bydgoszczy prezydent Rafał Bruski i przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska. Bydgoszcz włączyła się w ogólnopolską kampanię profrekwencyjną Unii Metropolii Polskich. - Stojący obok mnie budzik odlicza dni i godziny do wyborów. Budzik to symbol i powrót do historii – do pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku – mówił prezydent Bruski. - Udział w wyborach to nasze prawo i obowiązek, to możliwość decydowania o przyszłości naszej i naszych dzieci.

W wydarzeniu na Starym Rynku wzięli też udział członkowie Bydgoskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta.



W czwartek do udziału w wyborach zachęcał też prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

- Wygląda na to, że do urn pójdzie więcej osób niż zwykle – mówił. - Widać to w statystykach dotyczących ilości wydanych pełnomocnictw do głosowania i zaświadczeń o głosowaniu poza miejscem zamieszkania.



Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć jeszcze tylko w czwartek (12 października) - na piśmie z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy, na której obszarze wyborca będzie przebywać w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej przez stronę internetową www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania.