Poseł Piotr Król od ośmiu lat zajmuje się infrastrukturą. I nie chce tego zmieniać

2023-10-12, 14:58 Marta Kocoń/Redakcja

Trasa S10 na odcinku od Bydgoszczy do autostrady A1, budowa drugiego most na Wiśle w bydgoskim Fordonie i obwodnic dla Strzelna, Kruszwicy i Nowej Wsi Wielkiej – to kluczowe inwestycje w infrastrukturę, którymi w nowej kadencji chciałby zająć się bydgoski poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Król.

– Od ponad ośmiu lat zajmuję się infrastrukturą. Chcę publicznie zdeklarować, że zamierzam nadal pracować w sejmowej Komisji Infrastruktury, bo Bydgoszcz i Ziemia Bydgoska to są, powiedziałbym, najbardziej ewidentne przykłady na to, jak inwestycje infrastrukturalne są potrzebne, jak trzeba ich pilnować, i w jak wielu przypadkach, w wielu procesach dotyczących tych inwestycji, pomoc na poziomie Komisji Infrastruktury się po prostu przydaje – mówi poseł Piotr Król.



Wskazał też najważniejsze inwestycje, które chciałby wspierać w Komisji. Jedna z nich to budowa drugiego mostu na Wiśle w Bydgoszczy. – Most w Fordonie jest mostem zbyt wąskim. Z analiz, które posiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że gdyby podjąć się jego remontu na takiej zasadzie, że jeden pas ruchu zostanie wyłączony, to po godzinie korki z każdej strony mostu będą wynosiły cztery kilometry. To by komunikacyjnie zabiło miasto, dlatego powstała koncepcja, żeby zbudować nowy most obok tego starego mostu – wskazał poseł Król.



Piotr Król startuje w wyborach z numerem 5 na liście PiS w okręgu bydgoskim.



