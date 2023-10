Dobrze zainwestowane pieniądze: wsparcie dla strażaków-ochotników ze Żnina

2023-10-12, 13:30 Redakcja

Ewa Kozanecka, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, przekazała strażakom ochotnikom ze Żnina promesę na zakup niezbędnego sprzętu/fot. Ewa Kozanecka/Facebook

Ewa Kozanecka, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, przekazała strażakom ochotnikom ze Żnina promesę na zakup niezbędnego sprzętu. Pieniądze pochodzą z konkursu „Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP” oraz programu „Orlen dla Strażaków".

– Strażacy nie tylko dbają o nasze bezpieczeństwo, ale również angażują się w lokalne inicjatywy społeczne dotyczące edukacji, zdrowia, sportu i dziedzictwa narodowego. Ich praca jest ważna i zasługuje na wsparcie – napisała na swoim profilu facebookowym poseł Ewa Kozanecka. – Są to środki przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego dla ratowania zdrowia i życia mieszkańców. To sprzęt, który jest bardzo potrzebny, który się zużywa, a który trzeba regularnie wymieniać – dodała posłanka PiS, która ubiega się o reelekcję.



– Dostaliśmy dofinansowanie na sprzęt. Już zakupiliśmy torbę medyczną PSP R1 noszakową – mówi Marek Zwolenkiewicz, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie.

– Planujemy zakup kamery termowizyjnej oraz przyczepy dwuosiowej do przewozu sprzętu przeciwpowodziowego. Dla nas ten sprzęt jest bardzo ważny, dlatego że torba, która znajduje się teraz na wozie wyjazdowym już jest w znacznym stopniu wysłużona (...). Zakup kamery termowizyjnej przez naszą jednostkę był rozważany od dawna, ale taki sprzęt kosztuje niemało (...). Postanowiliśmy skorzystać z dofinansowania i kupimy kamerę, która ułatwi nam działania podczas pożarów, w czasie przeszukiwania pogorzeliska, w różnych sytuacjach, tam, gdzie ratownik nie ma szans dojść. A zakup przyczepy dwuosiowej? Nasza jednoosiowa jest przeciążona. Wozimy nią sprzęt powodziowy, dwie pompy szlamowe o dużej wydajności, plus agregat, węże 110 (...).



Konkurs „Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP” to inicjatywa, w ramach której Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera finansowo najlepsze projekty dotyczące zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP. Pula środków na realizację projektów w konkursie wynosi aż 5 milionów złotych.